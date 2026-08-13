José Miguel Villalobos pide a su compañera diputada del PPSO disculparse con Claudia Dobles y Abril Gordienko por llamarlas ‘damas de compañía’

José Miguel Villalobos pidió a su compañera de fracción disculparse con Claudia Dobles y Abril Gordienko tras llamarlas damas de compañía.

José Miguel Villalobos, diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) pidió a su compañera de fracción Cindy Murillo disculparse, tras calificar a Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y a Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), como “damas de compañía”.

Murillo hizo esa afirmación en el lobby del plenario de la Asamblea Legislativa, ayer miércoles, durante una entrevista que le hizo el creador de contenido Rubén Rodríguez a la congresista oficialista.

“No soy el jefe ni el subjefe de fracción, pero lo hago con el mayor respeto; así como le he ayudado a usted (Cindy Murillo), le pido que se disculpe con las estimadas diputadas”, expresó el diputado de Pueblo Soberano.

Así reaccionó Cindy Murillo cuando en el plenario le pidieron disculparse por llamar ‘damas de compañía’ a Dobles y Gordienko

Villalobos señaló que ese tipo de expresiones no ayudan a la convivencia del día a día, ni a formar una posición como fracción de gobierno.

“Si nosotros queremos ser congruentes con nuestra posición, no podemos permitir eso (refiriéndose a las expresiones)”, añadió el legislador.

El diputado también explicó que no rompió cuórum porque las declaraciones fueron hechas fuera del plenario y él se enteró hasta hoy de lo sucedido.

Se niega a disculparse

Murillo aseguró en el video que el plantón por la democracia, celebrado el jueves pasado frente al edificio del Congreso, fue el matrimonio entre los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA), donde estuvieron también “las damas de compañía”, en referencia a Dobles y Gordienko.

Ese calificativo se refiere, popularmente, a las mujeres que reciben un pago por acompañar socialmente a un cliente, y en ocasiones incluye servicios sexuales de parte de la dama.

Este jueves, apenas inició la sesión del plenario legislativo, en la mañana, Dobles pidió la palabra para preguntar a la fracción del PPSO si romperían el cuórum y exigirían una disculpa de parte de la diputada Murillo.

POr su parte Murillo afirmo: “De una vez les voy a decir a ustedes, diputadas, y a mi compañero, abogado Villalobos: Dejen de estar confundiendo, vuelvan a ver la entrevista, lo primero que hice fue un análisis político, una comparación del matrimonio que se dio el 6 de agosto de 2026, porque él me preguntó sobre el plantón y sobre lo que yo pensaba. Y lo vuelvo a decir, para mí no fue una defensa del Poder Judicial, sino venir a ratificar la unión de hecho que ha tenido el PLN con los comunistas izquierdistas del Frente Amplio y dije, y las damas de compañía, y lo vuelvo a decir, refiriéndome a las damas de honor”.

Eso generó un zafarrancho en el plenario y múltiples reclamos de parte de los congresistas de la oposición. En ese momento empezaron a oírse reclamos desde varias curules, por lo que la presidenta legislativa, Yara Jiménez, tuvo que decretar un receso.

El espacio con la sesión suspendida se prolongó por más de una hora, entre recesos y rupturas de cuórum, mientras la oposición se mantenía fuera del plenario exigiendo respuestas de parte de Pueblo Soberano, hasta que finalmente el jefe oficialista Nogui Acosta tomó la palabra para disculparse.