Política

José Miguel Villalobos pide a su compañera diputada del PPSO disculparse con Claudia Dobles y Abril Gordienko por llamarlas ‘damas de compañía’

La petición se da tras unas declaraciones de Cindy Murillo, su compañera de fracción

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Por Marianela Arias Vilchez y Aarón Sequeira
José Miguel Villalobos plenario Asamblea Legislativa
José Miguel Villalobos pidió a su compañera de fracción disculparse con Claudia Dobles y Abril Gordienko tras llamarlas damas de compañía. (Cortesía/La Nación)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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