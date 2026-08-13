Política

PLN y FA exigen a Cindy Murillo disculpa por insulto a Claudia Dobles y Abril Gordienko: oficialista guarda silencio

Tanto en plenario como a través de sus redes sociales, diputados de Liberación y del Frente Amplio hicieron llamados a la guanacasteca para reconocer el error que cometió

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Por Aarón Sequeira
Insulto Cindy Murillo plenario legislativo
El jefe del PPSO, Nogui Acosta, habló con Marta Esquivel, Cindy Murillo y Kattya Mora, por el insulto que la guanacasteca lanzó a las diputadas de la CAC y del PUSC. (Cortesía /La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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