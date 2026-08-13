PLN y FA exigen a Cindy Murillo disculpa por insulto a Claudia Dobles y Abril Gordienko: oficialista guarda silencio

El jefe del PPSO, Nogui Acosta, habló con Marta Esquivel, Cindy Murillo y Kattya Mora, por el insulto que la guanacasteca lanzó a las diputadas de la CAC y del PUSC.

Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) se solidarizaron con Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), por el insulto que les dirigió la congresista Cindy Murillo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y le exigieron a la oficialista que se disculpara.

Tanto en el plenario, donde se realizó un debate reglado, como a través de las redes sociales y los chats de prensa de las agrupaciones, hicieron un llamado al respeto y a que Murillo reconozca que cometió un error al decirles “damas de compañía”.

La oficialista usó ese calificativo para Dobles y Gordienko durante una entrevista al creador de contenido Rubén Rodríguez, a quien le dijo que el plantón por la democracia realizado la semana pasada fue la celebración del matrimonio entre Liberación y el FA, con las diputadas como “damas de compañía”.

Ese calificativo se utiliza popularmente para referirse a personas que acompañan a clientes en eventos sociales, generalmente incluyendo servicios sexuales a cambio de dinero.

Tras los reclamos de diputadas de oposición por el insulto, el llamado de José Miguel Villalobos a que la legisladora se disculpara y varios recesos y rompimientos de cuórum, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, permitió un debate reglado de 30 minutos.

“Es muy lamentable el insulto inaceptable que lanzó la diputada Cindy Murillo contra dos diputadas. Eso paralizó el plenario esta mañana. Esperamos que doña Cindy pueda pedir disculpas públicas por esa agresión verbal inaceptable y que podamos transformar el proceso parlamentario a uno basado en el respeto”, dijo Álvaro Ramírez, jefe del PLN.

El vocero liberacionista reconoció que una parte de la fracción del PPSO salió del plenario en solidaridad con Dobles y Gordienko esta mañana por la agresión verbal. “Una parte de Pueblo Soberano reconoce esto como una agresión inaceptable”, dijo.

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Varios diputados, incluso del oficialismo, salieron del plenario en solidaridad con Claudia Dobles y Abril Gordienko por el insulto que les dirigió Cindy Murillo, del PPSO. (Cortesía /La Nación)

Los liberacionistas Karol Matamoros y Ronald Campos, también de Guanacaste, así como el alajuelense Eder Hernández, Janice Sandí, Ángela Aguilar e Iztarú Alfaro secundaron el llamado de Ramírez.

“Es de humanos reconocer el error, todos hemos cometido errores. Lo más importante es reconocerlo y disculparse”, agregó el vocero del PLN.

Alfaro reconoció también que varios oficialistas salieron para romper el cuórum en solidaridad con las diputadas de las fracciones unipersonales y agradeció a Yara Jiménez que hubiera ejercido como la presidenta de todos los diputados, al permitir el debate al respecto y hacer un receso “antes de que las cosas se salieran de control”.

Vianey Mora, María Eugenia Román, Sigrid Segura y Joselyn Sáenz, del FA, le pidieron a Murillo que tuviera la humildad para reconocer que cometió un atropello y una ofensa.

“Llamo a doña Cindy a recapacitar y que reflexione sobre su inteligencia emocional. Cuando uno está en política y se molesta por cuestionamientos de los adversarios, uno tiene que tener capacidad para responder con sensatez, sin írseles al cuerpo a las mujeres. La llamo a que se disculpe, esto no tiene que volver a suceder”, enfatizó Mora.

Las frenteamplistas destacaron que ese tipo de ataques, incluso entre mujeres, se está dando en la Asamblea con la mayor cantidad de diputadas de la historia.