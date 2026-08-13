Política

Nogui Acosta, jefe del PPSO, se disculpa con Claudia Dobles y Abril Gordienko por comentarios de diputada Cindy Murillo

Jefe del PPSO afirmó que la fracción no avala que Murillo calificara a ambas diputadas como ‘damas de compañía’

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Por Jailine González Gómez
Nogui Acosta ofreció disculpas a Claudia Dobles y Abril Gordienko por las declaraciones de su compañera Cindy Murillo.
Nogui Acosta ofreció disculpas a Claudia Dobles y Abril Gordienko por las declaraciones de su compañera Cindy Murillo. (Archivo LN/Canva)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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