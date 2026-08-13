Nogui Acosta, jefe del PPSO, se disculpa con Claudia Dobles y Abril Gordienko por comentarios de diputada Cindy Murillo

Nogui Acosta ofreció disculpas a Claudia Dobles y Abril Gordienko por las declaraciones de su compañera Cindy Murillo.

El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, ofreció este jueves una disculpa a las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), luego de que su compañera de bancada Cindy Murillo las calificara como “damas de compañía”.

Acosta afirmó, durante la sesión extraordinaria número 11 del plenario legislativo, que el PPSO no avala las declaraciones de Murillo y calificó sus comentarios como “desafortunados”.

“No avalamos los comentarios de doña Cindy Murillo. Creemos que fueron desafortunados y por eso ofrecemos una disculpa tanto a doña Claudia como a doña Abril, sino también a cada uno de los diputados”, manifestó Acosta.

El jefe de la bancada oficialista también hizo un llamado a los legisladores a mantener el respeto durante las sesiones del Congreso. Según Acosta, los enfrentamientos entre diputados se han repetido en el plenario.

“Esto se ha convertido en un proceso continuo en donde un día sí y otro también, diputados hablan de manera incoherente, para decir lo menos, en donde nos hemos terminado atacando cuando el objetivo de aquí es cambiar la Asamblea Legislativa”, declaró.

Acosta sostuvo que los legisladores prometieron a los costarricenses mantener un debate respetuoso y ser productivos. Agregó que ese compromiso no se ha cumplido.

“Les dijimos que íbamos a tener un debate de altura, les dijimos que íbamos a ser productivos, les dijimos que nos íbamos a tratar con respeto, y eso no ha estado ocurriendo”, afirmó.

Nogui Acosta envió mensaje sobre lo que hizo diputada Cindy Murillo

La disculpa ocurrió después de que Murillo calificó a Dobles y Gordienko como “damas de compañía” durante una entrevista con el creador de contenido Rubén Rodríguez en el vestíbulo del plenario de la Asamblea Legislativa.

Murillo hizo el comentario al referirse al plantón por la democracia realizado el jueves anterior frente al edificio del Congreso. La legisladora afirmó que la actividad fue el “matrimonio” entre los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) y agregó que también estuvieron “las damas de compañía”, en referencia a Dobles y Gordienko.

El calificativo “dama de compañía” se utiliza popularmente para referirse a mujeres que reciben un pago por acompañar socialmente a un cliente y, en ocasiones, puede incluir servicios sexuales.