Editorial: El inaudito error del MOPT que nos costará ¢18.000 millones 

Los ciudadanos tendremos que pagar $36 millones a RiteveSyC porque el MOPT no remitió a tiempo un decreto para publicar en ‘La Gaceta’. Aparte de la millonaria indemnización, la gravedad de este caso radica en la parsimonia con que funcionarios públicos dejaron vencer un plazo para un trámite elemental

Por La Nación
Riteve fue el operador de la revisión técnica vehicular durante 20 años: de 2002 a 2022. (Albert Marín)







editorialRiteveindemnización a RiteveMOPTrevisión técnica vehiculardiario oficial La GacetaAresepCoseviDekra
