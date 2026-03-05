Editorial

Editorial: El desprecio presidencial que encoge la democracia

Cuando el presidente Chaves calificó como ‘therians’ y ‘gente medio tocada’ a más de 293.000 costarricenses, cruzó una frontera simbólica profunda. Una cosa es cuestionar a dirigentes o decisiones políticas; otra, degradar colectivamente a ciudadanos por el mero hecho de su elección electoral

EscucharEscuchar
Por La Nación
Cierre de Campaña Frente Amplio
Actividad de cierre de campaña del partido Frente Amplio en San José. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialtheriansFrente AmplioRodrigo Chavesgente medio tocadadespreciodemocracia
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.