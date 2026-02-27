Así responde Ariel Robles a las ofensas de Rodrigo Chaves contra los votantes del Frente Amplio

El diputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, afirmó que al presidente Rodrigo Chaves lo que le incomoda del FA son las denuncias presentadas contra su administración.

Robles reaccionó así luego de que Rodrigo Chaves calificara de “therians” y de “gente medio tocada” a los votantes del Frente Amplio, un grupo que supera los 293.000 costarricenses en la papeleta de diputados.

“Haber denunciado que en este país ocurrían cosas como Gandoca-Manzanillo: eso es lo que a usted le molesta. Denunciar que, por ejemplo, en un proyecto en barrio Escalante, la familia del canciller de la República (Arnoldo André Tinoco) está operando un proyecto inmobiliario ahí”, dijo Robles.

En el caso de Gandoca-Manzanillo, Robles fue uno de los diputados que señaló aparentes irregularidades y daños ambientales en ese refugio de vida silvestre. En ese caso, se denunció que supuestamente Allan Pacheco Dent, cercano a Chaves, recibió permisos indebidos en la zona.

En tanto, sobre la construcción en barrio Escalante, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) confirmó un daño ambiental en el área de protección de la quebrada Los Negritos, por causa de los movimientos de tierra para construir una torre de apartamentos de 10 pisos por parte de una desarrolladora vinculada a los hijos del canciller André.

Durante la conferencia de prensa del 25 de febrero, Chaves dijo: “¿Patricia Mora (presidenta del FA) no fue a pagar respeto al gobierno de una dictadura?... ¿La colega Rocío Alfaro no defendió como legítimas las elecciones de Maduro en Venezuela?... Eso es un chiste. Que haya tantos therians y gente media tocada en Costa Rica que les haya dado siete diputados, ya eso es otro problema de nuestra sociedad”, dijo Chaves.

Robles pidió al presidente dejar de hablar de “therians” y enfocarse en los problemas del país.

“Rodrigo Chaves, no venga aquí a jugarnos con temas como los therians, que son temas minúsculos en un momento de enorme gravedad en nuestro país. Hay muchísimas cosas de las que hay que hablar. Hay que hablar de temas ambientales, hay que hablar de temas educativos, hay que hablar de hospitales (...). Deje de tomarle el pelo a la gente“, dijo Robles.

“Deje de estar con matonerías, que nunca le hemos tenido miedo ni le vamos a tener ahora”, agregó el diputado.

Según el conteo preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Frente Amplio obtuvo 293.082 votos en la papeleta de diputaciones y 92.826 en la presidencial.

Fue la tercera fuerza más votada para el Congreso y la cuarta en la elección presidencial. Con estos resultados, el FA se convirtió en la tercera fuerza política de la próxima Asamblea al lograr siete curules: tres en San José, dos en Alajuela, una en Cartago y una en Heredia.

La palabra therian se utiliza para describir a personas que manifiestan una identificación profunda con un animal no humano. En los relatos difundidos por miembros de estas comunidades, esa conexión se presenta como espiritual, simbólica o psicológica.

‘El personalismo a mí me tiene sin importancia’

En la misma conferencia, el mandatario calificó a Robles como “irrelevante” por los “pocos” votos que obtuvo para presidente.

El diputado le respondió que a él no le interesa “ni ser una persona memorable ni recordada. A diferencia suya, el personalismo a mí me tiene sin importancia”.

“Usted le dijo a Costa Rica que no podía resolver la crisis en salud, en educación y en seguridad porque la Asamblea Legislativa no lo dejaba. Una parte del pueblo costarricense con amor le dio los votos a su proyecto político para que luego logren resolver esos problemas”.

“Créame que estoy sentado, con mucha emoción, esperando que en el próximo año usted resuelva la crisis en salud, la crisis en educación y la crisis en seguridad”, finalizó el frenteamplista.