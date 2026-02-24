El País

Barrio Escalante: Sinac detecta daño ambiental por condominio y pide reforestar área de protección de la quebrada Los Negritos

Procuraduría pidió estudios sobre el impacto del proyecto Escalante Verde en la quebrada, en el marco de una causa penal que tramita la Fiscalía Ambiental

Por Natasha Cambronero y Lucía Astorga
Escalante Verde
Escalante Verde se ubica 150 metros al este del Ministerio de Gobernación y Policía, en el distrito Carmen, en una propiedad de 12.296 m² (dentro del marco amarillo), donde pasa la quebrada Los Negritos, un bien demanial que pertenece al Estado. Foto: (José Corde/La Nación)







