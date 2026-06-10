Editorial

Editorial: Crecer no basta si el Estado sigue gastando mal

Las buenas notas del FMI dan paso a una pregunta incómoda: ¿por qué tantos costarricenses no sienten ese éxito económico en su día a día? El gasto corriente del Estado, en particular la masa salarial, consume recursos que deberían financiar infraestructura, educación técnica y seguridad pública

EscucharEscuchar
Por La Nación
Logo del FMI y la bandera de Costa Rica
Los directores del FMI pidieron a Costa Rica, el 29 de mayo, mantener su compromiso con la regla fiscal y destacaron la importancia de impulsar reformas para aumentar los ingresos, incluida la racionalización del gasto tributario, es decir, las exoneraciones fiscales otorgadas por ley. (Canva con IA/Canva con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.