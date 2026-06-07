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Editorial: Cannes 2026: Costa Rica aplaude afuera lo que dificulta adentro

El éxito de la cineasta Valentina Maurel demuestra que el talento existe, pero su testimonio evidencia que Costa Rica no ha creado las condiciones para acompañarlo. Filmar en un parque nacional o en un edificio histórico puede convertirse en una misión casi imposible

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Por La Nación
Siempre soy tu animal materno
El nombre de Costa Rica quedó muy en alto en el más reciente Festival de Cannes, donde fue ovacionada la película "Siempre soy tu animal materno", dirigida por Valentina Maurel (de azul) y protagonizada por las actrices costarricenses Daniela Marín (izq.) y Mariángel Villegas Navarro (der.), junto a la mexicana Marina de Tavira. (VALERY HACHE/AFP)







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