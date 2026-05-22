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Costarricense Valentina Maurel celebra triunfo de sus actrices en Cannes: ‘Estamos tratando de inventar una nueva industria cinematográfica...’

Las protagonistas de su película, ‘Siempre soy tu animal materno’, se dejaron el premio a la Mejor Interpretación Femenina en el prestigioso festival

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Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
La directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel posa durante una sesión fotográfica de la película 'Siempre Soy Tu Animal Materno' en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes.
La directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel posa durante una sesión fotográfica de la película 'Siempre Soy Tu Animal Materno' en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (VALERY HACHE/AFP)







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Valentina MaurelFestival de CannesSiempre soy tu animal materno
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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