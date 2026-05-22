Costarricense Valentina Maurel celebra triunfo de sus actrices en Cannes: ‘Estamos tratando de inventar una nueva industria cinematográfica...’

La directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel posa durante una sesión fotográfica de la película 'Siempre Soy Tu Animal Materno' en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes.

Este viernes 22 de mayo, en el Festival de Cannes, la cineasta franco-costarricense Valentina Maurel celebró un hito histórico, luego de que las protagonistas de su película, Siempre soy tu animal materno, se alzaran con el premio a la Mejor Interpretación Femenina en la prestigiosa sección Una Cierta Mirada (Un Certain Regard).

El galardón reconoció el trabajo conjunto de las actrices costarricenses Daniela Marín Navarro y Mariángel Villegas, junto a la reconocida actriz mexicana Marina de Tavira. Este filme representa el segundo largometraje en la carrera de Maurel, quien ya había cautivado a la crítica internacional con su ópera prima, Tengo sueños eléctricos.

Al subir al escenario para agradecer el reconocimiento, Maurel aprovechó el espacio para visibilizar el talento de las mujeres en el cine local y lanzar un fuerte mensaje sobre el futuro de la producción audiovisual en la región.

Entre los nombres que mencionó Maurel fue a las cineastas Paz Fábrega, Natalia Álvarez y Antonella Sudasassi, asegurando que “volverán a saber de ellas”.

Además, Maurel enfatizó el desafío y la oportunidad que representa hacer cine en Centroamérica: “Estamos tratando de inventar una nueva industria cinematográfica allá porque no existe ninguna, y estamos intentando cambiar las prácticas también; imaginar un cine que sea más colectivo, más inclusivo, más abierto a nuevas voces”.

(De izquierda a derecha) La actriz Mariangel Villegas, la actriz mexicana Marina de Tavira, la directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel y la actriz costarricense Daniela Marín Navarro en el Festival de Cannes. (SAMEER AL-DOUMY/AFP)

La cineasta defendió el derecho de los realizadores de la región a explorar narrativas íntimas y humanas, alejadas de los tropos tradicionales con los que el mercado internacional suele encasillar a Latinoamérica.

“Esta película es muy íntima. Es una película sobre madres, hermanas, la familia, sobre lo que queda de un amor perdido. Y creo que esto es importante porque el cine latinoamericano, y más específicamente el cine centroamericano, a menudo ha tenido que existir a través del lente de nuestras crisis, de nuestra violencia, de nuestro exotismo, de nuestros paisajes”, dijo conmovida.

Con este triunfo, Valentina Maurel y su elenco consolidan al cine centroamericano en el mapa internacional.