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¡Histórico triunfo de Costa Rica en Cannes! Actrices nacionales son premiadas en prestigioso festival

Las intérpretes recibieron el reconocimiento este 22 de mayo, por sus papeles en la película tica ‘Siempre soy tu animal materno’

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Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Siempre soy tu animal materno
De izquierda a derecha, el equipo de la película costarricense 'Siempre soy tu animal materno' en Cannes: Marina de Tavira, Daniela Marín, Valentina Maurel (directora) y Mariangel Villegas. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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