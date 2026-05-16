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Película de la costarricense Valentina Maurel recibe ovación en el Festival de Cannes

La cinta ‘Siempre soy tu animal materno’, proyectada en la prestigiosa sección ‘Una Cierta Mirada’, profundiza en las diversas etapas de la maternidad

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Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA
La directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel posa durante una sesión fotográfica de la película 'Siempre Soy Tu Animal Materno' en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes.
La directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel posa durante una sesión fotográfica de la película 'Siempre Soy Tu Animal Materno' en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (VALERY HACHE/AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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