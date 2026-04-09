Costa Rica llega por segunda vez a la selección oficial del Festival de Cannes, el más prestigioso del mundo

Costa Rica busca brillar nuevamente con lo mejor de su cine. Ahora, su nombre destaca por segunda vez en Una cierta mirada, una de las secciones más prestigiosas del Festival de Cannes.

En este apartado, la cineasta nacional Valentina Maurel está presente con su nueva película.

Maurel, artista de 38 años, mostrará el filme Siempre soy tu animal materno. Según Infobae, el largometraje de la costarricense narra “las tensiones familiares, las identidades de género y la crudeza de las relaciones humanas”, temas anteriormente tratados por Maurel.

Siempre soy tu animal materno es el segundo largometraje de Maurel después de Tengo sueños eléctricos (2022).

De esta manera, Maurel se convierte en la segunda costarricense en formar parte de Una cierta mirada, pues en el año 2022 el tico Ariel Escalante compitió con la película Domingo y la niebla.

En representación de América Latina, la nacional no es la única de la región, pues la chilena Manuela Martelli también fue tomada en cuenta en esta sección.

No es la primera vez que Maurel lleva su arte a Cannes, en el 2019 participó en la sección paralela de la Semana de la Crítica, con su cortometraje Lucía en el limbo.

El Festival de Cannes de este año rendirá homenaje a la oscarizada Barbra Streisand, de 83 años, y al cineasta neozelandés Peter Jackson, autor de la saga de El Señor de los Anillos, con la que también ganó varios premios Óscar. La 79.ª edición del Festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026.