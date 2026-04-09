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Costa Rica llega por segunda vez a la selección oficial del Festival de Cannes, el más prestigioso del mundo

Con su largometraje ‘Siempre soy tu animal materno’, la directora costarricense Valentina Maurel competirá en Francia

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Por Fiorella Montoya
Valentina Maurel buscará hacer historia en Cannes representando a Costa Rica con su nueva película. (JOHN DURAN)







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Festival de CannesValentina Maurel
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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