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Costa Rica ya está presente en el prestigioso Festival de Cannes: vea las fotografías

La directora franco-costarricense Valentina Maurel y las actrices ticas Mariángel Villegas y Daniela Marín llegaron a presentar la película ‘Siempre soy tu animal materno’

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Por Fiorella Montoya
(De izquierda a derecha) La actriz Mariangel Villegas, la actriz mexicana Marina de Tavira, la directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel y la actriz costarricense Daniela Marín Navarro en el Festival de Cannes.
(De izquierda a derecha) La actriz Mariangel Villegas, la actriz mexicana Marina de Tavira, la directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel y la actriz costarricense Daniela Marín Navarro en el Festival de Cannes. (SAMEER AL-DOUMY/AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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