Costa Rica ya está presente en el prestigioso Festival de Cannes: vea las fotografías

(De izquierda a derecha) La actriz Mariangel Villegas, la actriz mexicana Marina de Tavira, la directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel y la actriz costarricense Daniela Marín Navarro en el Festival de Cannes.

Costa Rica dijo presente en el Festival de Cannes, el espacio de cine más prestigioso del mundo llevado a cabo en Francia. En ese país ya se encuentran las costarricenses Mariángel Villegas, Daniela Marín y la directora Valentina Maurel para presentar la película Siempre soy tu animal materno.

Esta es la segunda ocasión en que artistas costarricenses destacan en Una cierta mirada, una de las secciones más prestigiosas del Festival de Cannes, donde Maurel presentará el filme descrito por Infobae como un largometraje que narra “las tensiones familiares, las identidades de género y la crudeza de las relaciones humanas”.

Siempre soy tu animal materno es el segundo largometraje de Maurel, cineasta franco-costarricense de 38 años, después de Tengo sueños eléctricos (2022).

En representación de Latinoamérica, la chilena Manuela Martelli también fue tomada en cuenta para la sección de este año.

De esta manera, Maurel se convierte en la segunda costarricense en formar parte de Una cierta mirada, pues en el año 2022 el tico Ariel Escalante compitió con la película Domingo y la niebla.

Maurel llevó a su arte a Cannes por primera vez en 2019, cuando participó en la sección paralela de la Semana de la Crítica con su cortometraje Lucía en el limbo.

La actriz costarricense Daniela Marin Navarro se robó las miradas durante el Festival de Cannes. (SAMEER AL-DOUMY/AFP)

La directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel posa durante una sesión fotográfica de la película 'Siempre Soy Tu Animal Materno' en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (VALERY HACHE/AFP)