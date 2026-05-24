Opinión

Cine de Costa Rica triunfa en Cannes: un premio que viene con advertencias

No existe cine sin fondos nacionales, estatales, provinciales, etcétera. No hay industria audiovisual sin incentivos fiscales, exenciones, condiciones flexibles, líneas de crédito especiales y demás. Ni siquiera la de Hollywood

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Por Fernando Chaves Espinach
Siempre soy tu animal materno
Un día inolvidable para Daniela Marín, Valentina Maurel, Marina de Tavira y Mariángel Villegas: en el Festival de Cannes, la película "Siempre soy tu animal materno" se alzó con el premio a la Mejor Interpretación Femenina en la prestigiosa sección Una Cierta Mirada. (VALERY HACHE/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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