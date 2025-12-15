Fotógrafo de ‘National Geographic’ mostró este detalle ‘a menudo olvidado’ de la cultura costarricense

Rubén Salgado, fotógrafo y explorador de 'National Geographic', probó frutas y verduras costarricenses. También una comunidad Bribri.

Rubén Salgado, fotógrafo y explorador de National Geographic, visitó Costa Rica y se adentró en la zona de Turrialba. El artista compartió en redes sociales su asombro por la experiencia cultural y humana que vivió durante su recorrido.

En un video publicado tras su llegada, Salgado relató que inició su jornada al amanecer y luego visitó el mercado. Según explicó, ese contacto le permitió conocer de cerca la dinámica cotidiana de los habitantes del lugar.

Durante su visita al mercado, saludó a productores de la zona y les tomó fotografías. Además, probó frutas y verduras propias del país, y confesó que varias de ellas resultaron desconocidas para él.

“Caminando por el mercado fue muy fácil entablar conversación con cualquiera y preguntar sobre las diferentes verduras y frutas. Muchas de ellas ni siquiera las conocía. La variedad de colores y sabores fue un deleite para la vista y el paladar. Es realmente bueno”, añadió Salgado.

El explorador también divulgó otra experiencia vivida en Costa Rica. En sus redes sociales publicó imágenes de un trabajo realizado junto a una comunidad indígena Bribri, ubicada en la región de Talamanca.

En su mensaje destacó que este pueblo indígena mantiene fuertes lazos culturales con la naturaleza y contó que las mujeres cumplen papeles clave dentro de la comunidad. También resaltó el idioma propio, las tradiciones ligadas al cultivo del cacao y las prácticas de agricultura sostenible.

“Agradezco la oportunidad de experimentar parte de esta rica cultura costarricense a menudo olvidada”, concluyó el fotógrafo en su publicación.