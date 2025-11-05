Viva

Exploradora de ‘National Geographic’ ama el gallo pinto y quedó impactada por un hallazgo que hizo en Costa Rica

Gracias a su trabajo, Jenny Gil-Acevedo tiene un cariño especial por la gastronomía del país y las bellezas únicas que ha encontrado

Por Fiorella Montoya
Gil-Acevedo utiliza yogur con espirulina (una microalga comestible) en sus talleres para demostrar los beneficios del consumo de estos microorganismos.
En sus talleres, Gil-Acevedo utiliza yogur con espirulina (una microalga comestible) para demostrar los beneficios del consumo de estos microorganismos. (Cortesía LN/Cortesía LN)







Jenny Gil-AcevedoNational Geographic
