Curso gratuito de inglés de National Geographic: cómo inscribirse y qué ofrece

El curso de inglés intermedio de National Geographic es gratuito, se realiza en línea y utiliza recursos interactivos para mejorar el aprendizaje.

National Geographic Learning anunció un curso gratuito de inglés para estudiantes con nivel intermedio. La iniciativa está dirigida principalmente a jóvenes y adolescentes que ya poseen conocimientos básicos del idioma, clasificados en el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

El programa tiene como objetivo llevar a los participantes a un nivel B1 o B2, por medio de un enfoque práctico y conectado con el mundo real. La propuesta ofrece una ruta clara para quienes desean mejorar su fluidez comunicativa y prepararse para entornos académicos o laborales.

El principal diferenciador del curso radica en su metodología. En lugar de seguir un modelo tradicional, utiliza el contenido visual y documental de National Geographic para fomentar el aprendizaje.

Fotografías, reportajes, exploraciones científicas y recursos audiovisuales forman parte de la estrategia de enseñanza. Esto permite que el estudiante no solo aprenda gramática y vocabulario, sino que también desarrolle pensamiento crítico al explorar temas relacionados con la ciencia, el medio ambiente, la cultura y la actualidad global.

Qué incluye el curso de inglés

El programa está estructurado para reforzar las cuatro habilidades lingüísticas principales: lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral.

Cada módulo contiene contenidos diseñados para niveles B1 y B2, con temas como:

Tiempos verbales perfectos

Condicionales

Discurso indirecto

Verbos modales usados para expresar posibilidad o inferencia

Las actividades incluyen debates, presentaciones orales y textos argumentativos, con el fin de promover el uso activo del idioma. Los estudiantes tienen acceso a ejercicios en línea que complementan la teoría con práctica real.

Quiénes pueden acceder al curso y cómo inscribirse

Aunque está pensado para estudiantes de secundaria, el curso también es útil para adultos que deseen prepararse para exámenes internacionales como el IELTS o el First Certificate in English (FCE).

Además, se convierte en una herramienta valiosa para docentes de inglés, ya que ofrece recursos actualizados y estrategias pedagógicas modernas.

La inscripción está disponible para personas de cualquier país que cuenten con un nivel A2. El acceso se realiza por medio de la página oficial de National Geographic Learning, donde también se encuentran las plataformas digitales complementarias, como Spark. Esta herramienta permite realizar tareas, ejercicios interactivos y seguimiento del progreso del estudiante.

Cómo se evalúa el progreso con la plataforma Spark

La plataforma Spark integra herramientas para:

Ubicar a los estudiantes en el nivel adecuado mediante una prueba de ubicación

en el nivel adecuado mediante una prueba de ubicación Monitorear el progreso con evaluaciones formativas impresas y digitales

con evaluaciones formativas impresas y digitales Evaluar el desempeño mediante exámenes sumativos y actividades puntuadas

mediante exámenes sumativos y actividades puntuadas Rastrear resultados individuales o por grupo gracias a la función de seguimiento en la libreta de calificaciones

El sistema permite ajustar las clases o brindar apoyo personalizado según las necesidades detectadas.

Otros programas de inglés ofrecidos por National Geographic Learning

La organización ofrece cursos para todos los niveles y etapas educativas. Entre los principales programas se encuentran: