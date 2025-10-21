Curso gratuito de inglés del INA: así puede matricularse

Curso gratuito de inglés intermedio del INA inicia en octubre en Hatillo. Requiere certificación básica y noveno año aprobado. Foto de:Diana Méndez

El INA habilitó un nuevo curso gratuito de inglés intermedio dirigido a personas mayores de 17 años con noveno año aprobado. La formación requiere además una certificación previa en inglés básico.

Las clases se impartirán de forma presencial en el Centro de Formación Profesional de Hatillo, de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 10:30 a. m.. El curso comenzará el 29 de octubre de 2025 y finalizará el 24 de abril de 2026.

Este programa busca fortalecer las habilidades de comunicación en un segundo idioma y forma parte de la oferta educativa del INA para mejorar la empleabilidad.

Requisitos para matricularse:

Tener más de 17 años

Haber aprobado noveno año

Presentar certificación de inglés básico

La matrícula se realizará a partir del 20 de octubre de 2025 por medio del sitio oficial del INA: www.inainscripcioncursos.ac.cr

Los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción.

Para más información puede llamar al 2210-6000 o visitar directamente el centro en Hatillo.