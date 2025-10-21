El País

Curso gratuito de inglés del INA: así puede matricularse

Mejore su nivel de inglés con el nuevo curso gratuito del INA en Hatillo. Vea los requisitos, fechas clave y cómo asegurar su espacio a tiempo

Por Silvia Ureña Corrales
Curso gratuito de inglés intermedio del INA inicia en octubre en Hatillo. Requiere certificación básica y noveno año aprobado. Foto de:Diana Méndez (DIANA_MENDEZ____________________)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

