Estos son los nuevos cursos disponibles del INA: así puede inscribirse paso a paso

Conozca los cursos gratuitos que ofrece el INA en áreas clave como tecnología, agricultura e idiomas. Así puede inscribirse y asegurar su espacio

Por Silvia Ureña Corrales
el INA que dará 700 becas, totales y gratuitas, que permitirán a personas sin conocimiento de inglés llevar cursos en instituciones educativas acreditadas y avaladas por el mismo INA
Nuevos cursos del INA en áreas digitales, técnicas y agrícolas. Inscripción desde octubre, con cupo limitado en varias sedes del país. (Cortesía INA/Boutique Grafica 2013)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

