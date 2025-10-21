Estos son los nuevos cursos disponibles del INA: así puede inscribirse paso a paso

Nuevos cursos del INA en áreas digitales, técnicas y agrícolas. Inscripción desde octubre, con cupo limitado en varias sedes del país.

El INA abrió las inscripciones para nuevos cursos de capacitación en áreas como tecnología, agricultura protegida, idiomas e industria del mueble.

Las personas interesadas podrán aplicar desde el 20 de octubre de 2025, según cada centro formativo.

Los programas están dirigidos a mayores de 15, 17 o 18 años, según el curso. Algunos requieren conocimientos previos o pruebas de admisión. Todos los cursos son gratuitos y tienen cupo limitado.

Cursos disponibles y requisitos

1. Diseño y administración de contenido visual digital: Dirigido a mayores de 17 años que sepan leer y escribir y tengan conocimientos básicos en Windows e Internet. Inicia el 3 de noviembre de 2025 y finaliza el 25 de abril de 2026. Se imparte presencialmente de lunes a viernes de 7 a. m. a 2 p. m. en el INA de San Ramón, frente al Mall Plaza Occidente.

2. Aplicación de la lógica computacional: Para personas mayores de 15 años con noveno año aprobado. El curso comienza el 15 de diciembre de 2025 y termina el 9 de marzo de 2026. Se ofrecen dos horarios: de 7 a 10 a. m. o de 10:30 a. m. a 1:30 p. m.

3. Diseño de interfaces web UI y UX: Requiere conocimientos en Windows o paquetes ofimáticos. Inicia el 3 de noviembre de 2025 y finaliza el 23 de abril de 2026. Se impartirá de lunes a viernes de 3 p. m. a 7 p. m. en las instalaciones del INA Regional de Heredia.

4. Implementación de servicios en la nube (Google Cloud Foundations): Curso virtual de 7 semanas para mayores de 18 años con conocimientos en bases de datos, lenguajes de programación y comandos en Linux. Inicia el 28 de noviembre de 2025. Las clases se realizan en plataforma virtual con acceso 24/7.

5. Cloud Digital Leader Path: Diseñado para personas egresadas de quinto año o con bachillerato. El curso tiene una duración de 3 semanas y se imparte de forma virtual desde el 6 hasta el 27 de noviembre de 2025.

6. Producción agrícola bajo ambiente protegido: Abierto a mayores de 18 años que dominen operaciones matemáticas básicas. Comienza el 24 de octubre de 2025 y concluye el 19 de noviembre de 2025. Las clases presenciales se imparten de lunes a viernes de 7 a. m. a 10 a. m.

7. Manejo poscosecha de frutas y hortalizas: Inicia el 20 de noviembre de 2025 y finaliza el 8 de diciembre de 2025. Las lecciones presenciales de lunes a viernes serán de 7 a. m. a 10 a. m., en la sede ubicada junto a Canal 13.

8. Mecanizado de mobiliario: Curso presencial que inicia el 12 de enero de 2026 y finaliza el 15 de junio de 2026. Está dirigido a mayores de 17 años, con mínimo sexto grado aprobado. Las clases se realizarán en el Centro de Formación Profesional Tirrases, en Curridabat.

9. Inglés intermedio: Para mayores de 17 años con noveno año aprobado y certificación en inglés básico. El curso inicia el 29 de octubre de 2025 y termina el 24 de abril de 2026. Las clases presenciales se realizarán de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 10:30 a. m.

Cómo inscribirse

Cada curso tiene un canal de inscripción específico. Algunos deben realizarse en línea a través del sitio www.inainscripcioncursos.ac.cr, mientras que otros se gestionan por correo electrónico con el encargado del centro formativo.

La matrícula se mantendrá hasta agotar cupo.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2210-6000 del INA o contactar directamente al responsable del curso de su interés.