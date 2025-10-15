El País

Estos son los nuevos cursos gratuitos disponibles del INA: así puede inscribirse

Conozca los ocho cursos gratuitos del INA en áreas como turismo, salud, agricultura y tecnología. Requisitos, fechas e inscripción paso a paso

Por Silvia Ureña Corrales
el INA que dará 700 becas, totales y gratuitas, que permitirán a personas sin conocimiento de inglés llevar cursos en instituciones educativas acreditadas y avaladas por el mismo INA
El INA ofrece nuevos cursos técnicos sin costo en diversas zonas del país. La matrícula está abierta y hay opciones virtuales. (Cortesía INA/Boutique Grafica 2013)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

