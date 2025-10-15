Estos son los nuevos cursos gratuitos disponibles del INA: así puede inscribirse

El INA ofrece nuevos cursos técnicos sin costo en diversas zonas del país. La matrícula está abierta y hay opciones virtuales.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció la apertura de inscripciones para ocho cursos de capacitación gratuitos en áreas de alta demanda como ciberseguridad, turismo y agricultura.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 24 de octubre, según el curso, y los cupos son limitados.

Las formaciones serán impartidas de forma virtual o presencial, dependiendo de la especialidad, y están dirigidas a personas desde los 15 o 18 años, según los requisitos específicos de cada programa.

Cursos disponibles y fechas clave

Cultivo de hortalizas Modalidad: Presencial Fechas: Del 4 al 21 de noviembre de 2025 Lugar: Parque La Libertad, Cegea, Desamparados Inscripción: 24 de octubre, 8 a. m. Guiado de turismo general Modalidad: Presencial Fechas: Del 26 de enero al 10 de febrero de 2027 Lugar: Centro Nacional Especializado en Turismo, San José Requisitos: Bachillerato, módulos de inglés aprobados, dictamen médico Inscripción: Del 7 al 17 de octubre Cyber Threat Management (segunda edición) Modalidad: Virtual (Autoaprendizaje) Fechas: Del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2025 Lugar: Plataforma Cisco, Cenate Heredia

Requisitos generales

Según el curso, se requiere ser mayor de 15 o 18 años, tener computadora con acceso a internet, dominio del sistema operativo Windows y contar con una cuenta activa en www.ane.cr. En los cursos del área de ciberseguridad, se exige haber cursado niveles previos como Endpoint Security o Network Defense.

La población extranjera debe presentar su DIMEX o residencia al día. En cursos presenciales se solicita documentación adicional como dictamen médico, certificados de estudio y disponibilidad para giras de campo.

Proceso de inscripción

Las personas interesadas deben enviar sus documentos al correo de contacto asignado o presentarse en los centros de formación, según corresponda.

En todos los casos, el cupo es limitado y se asignará por orden de llegada o hasta llenar el grupo.