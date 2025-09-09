Estos son los nuevos cursos disponibles del INA y cómo inscribirse

Capacítese gratis en áreas técnicas como agricultura, ciberseguridad, cocina y más. Cursos disponibles desde octubre de 2025 hasta marzo de 2027.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió la inscripción para cursos de capacitación gratuita en distintas áreas técnicas.

Las personas interesadas deben cumplir con los requisitos de edad y formación académica, según cada curso, y realizar la inscripción en línea o de forma presencial, según lo indique el programa.

Entre las opciones disponibles se encuentran cursos en ciberseguridad, Excel avanzado, gestión de residuos, asistencia en cocina, producción agrícola y plásticos.

Cursos destacados

1. Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios

Dirigido a personas mayores de 15 años con seis meses de experiencia agropecuaria. Se impartirá 100% virtual y tiene dos horarios de matrícula.

Lugar: Centro Nacional Especializado Granja Modelo, plataforma virtual.

Centro Nacional Especializado Granja Modelo, plataforma virtual. Inscripción: www.inainscripcioncursos.ac.cr, del 8 al 10 de octubre de 2025 desde las 3:00 p. m.

www.inainscripcioncursos.ac.cr, del 8 al 10 de octubre de 2025 desde las 3:00 p. m. Contacto: Viviana Soto Alfaro, correo: VSotoAlfaro@ina.ac.cr

Viviana Soto Alfaro, correo: VSotoAlfaro@ina.ac.cr Fechas de inicio y final del curso: la primera es del 3 de noviembre al 27 de este año. La segunda del 4 de noviembre al 28.

2. Fabricación de productos plásticos

Para personas mayores de 17 años con título de sexto grado. Clases presenciales de lunes a viernes de 7 a. m. a 3 p. m., desde el 20 de octubre de 2025 hasta el 8 de marzo de 2027.

Lugar: Centro Nacional Especializado en Industria Gráfica y Plástico, La Uruca.

Centro Nacional Especializado en Industria Gráfica y Plástico, La Uruca. Inscripción: En línea el 16, 17 y 18 de setiembre desde las 9 a. m.

En línea el 16, 17 y 18 de setiembre desde las 9 a. m. Contacto: Desireé Zeledón Céspedes, dzeledoncespedes@ina.ac.cr

3. Cyber Threat Management

Disponible en dos ediciones, ambas en modalidad virtual (autoaprendizaje):

Edición 1: del 15 al 30 de octubre de 2025

Edición 2: del 3 al 17 de noviembre de 2025

Lugar: Plataforma Cisco, Unidad Regional de Heredia (Cenate)

Plataforma Cisco, Unidad Regional de Heredia (Cenate) Contacto: Marlene Callejas Escobar, mcallejasescobar@ina.ac.cr

Marlene Callejas Escobar, mcallejasescobar@ina.ac.cr Inscripción: Por correo del 9 al 30 de setiembre desde las 8 a. m. a 3:30 p.m.

4. Excel avanzado

Curso presencial en Desamparados del 19 de setiembre al 6 de octubre de 2025. Se imparte lunes, miércoles y viernes de 8 a. m. a 2 p. m.

Lugar: Centro de Formación de Desamparados

Centro de Formación de Desamparados Requisitos: Mayor de 16 años, conocimientos básicos de Excel.

Mayor de 16 años, conocimientos básicos de Excel. Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr

5. Buenas prácticas en la agricultura

Curso presencial del 3 al 14 de noviembre de 2025. Se imparte de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:30 p. m.

Lugar: Granja Modelo-Uruca

Granja Modelo-Uruca Requisitos: Mayor de 18 años, con conocimientos en producción agrícola.

Mayor de 18 años, con conocimientos en producción agrícola. Contacto: Viviana Soto Alfaro, VSotoAlfaro@ina.ac.cr

Viviana Soto Alfaro, VSotoAlfaro@ina.ac.cr Inscripción: En línea del 8 al 10 de setiembre desde las 3 p. m.

6. Programa de gestión ambiental

Curso virtual del 2 de octubre al 12 de noviembre de 2025, sin horario establecido.

Lugar: Centro de Formación de Desamparados

Centro de Formación de Desamparados Requisitos: Mayor de 18 años, título de noveno año.

Mayor de 18 años, título de noveno año. Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr

Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr Inscripción: En línea el 10 de setiembre desde las 7 a. m.

7. Saneamiento de aguas residuales ordinarias

Curso virtual sin horario definido, del 2 de octubre al 12 de noviembre de 2025.

Requisitos: Mayor de 15 años, sexto grado, conocimientos básicos de informática.

Mayor de 15 años, sexto grado, conocimientos básicos de informática. Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr

Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr Inscripción: En línea el 10 de setiembre desde las 7 a. m.

8. Operaciones de asistencia en la cocina

Del 24 de marzo al 2 de octubre de 2026. Clases presenciales de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 2 p. m.

Lugar: 400 metros este de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados, avenida 10, San José.

400 metros este de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados, avenida 10, San José. Requisitos: Mayor de 18 años, certificado de sexto grado y carné de manipulación de alimentos.

Mayor de 18 años, certificado de sexto grado y carné de manipulación de alimentos. Contacto: Lorena Revilla García, lrevillagarcia@ina.ac.cr

Lorena Revilla García, lrevillagarcia@ina.ac.cr Inscripción: Presencial del 9 al 12 de setiembre desde las 8 a. m. hasta las 12 p.m.

9. Producción de hortalizas orgánicas

Curso presencial del 30 de setiembre al 21 de octubre de 2025. Lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m.

Lugar: Parque La Libertad, CEGEA

Parque La Libertad, CEGEA Requisitos: Mayor de 15 años, saber leer y escribir.

Mayor de 15 años, saber leer y escribir. Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr

Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr Inscripción: Presencial 26 de setiembre desde las 8 a. m.

10. Inspector de calidad

Curso presencial del 6 de octubre de 2025 al 27 de enero de 2026. Clases los lunes, martes y miércoles de 8 a. m. a 2 p. m.

Lugar: Centro de Formación de Desamparados

Centro de Formación de Desamparados Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr

Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr Inscripción: Presencial el 23 de setiembre desde las 8 a. m.

11. Instalación de cableado estructurado

Curso presencial del 14 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Lunes a viernes de 7:30 a. m. a 3 p. m.

Lugar: Alajuela, barrio Plywood, 100 metros norte del Complejo Deportivo Wilmer el Pato López

Alajuela, barrio Plywood, 100 metros norte del Complejo Deportivo Wilmer el Pato López Contacto: Jendry Alfaro Herrera, jalfaroherrera@ina.ac.cr

Jendry Alfaro Herrera, jalfaroherrera@ina.ac.cr Inscripción: Sesión vocacional el 24 y el 25 de setiembre desde las 9 a. m.

12. Guiado de turismo general

Curso presencial del 26 de enero de 2026 al 10 de febrero de 2027. Lunes a viernes de 7:30 a. m. a 2:00 p. m.

Lugar: 400 metros este de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados, San José

400 metros este de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados, San José Contacto: Lizeth Vega López, lvegalopez@ina.ac.cr

Lizeth Vega López, lvegalopez@ina.ac.cr Inscripción: Presencial el 9 al 12 de setiembre desde las 8 a. m. hasta las 12 p.m.

13. Gestión de residuos sólidos en salud y afines

Curso presencial del 14 al 24 de noviembre de 2025. Lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m.

Lugar: Centro de Formación de Desamparados

Centro de Formación de Desamparados Requisitos: Mayor de 18 años, sexto grado.

Mayor de 18 años, sexto grado. Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr

Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr Inscripción: Presencial el 14 de setiembre desde las 7 a. m.

