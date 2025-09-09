Estos son los nuevos cursos disponibles del INA y cómo inscribirse

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió la inscripción para cursos de capacitación gratuita en distintas áreas técnicas.
Las personas interesadas deben cumplir con los requisitos de edad y formación académica, según cada curso, y realizar la inscripción en línea o de forma presencial, según lo indique el programa.
Entre las opciones disponibles se encuentran cursos en ciberseguridad, Excel avanzado, gestión de residuos, asistencia en cocina, producción agrícola y plásticos.
Cursos destacados
1. Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios
Dirigido a personas mayores de 15 años con seis meses de experiencia agropecuaria. Se impartirá 100% virtual y tiene dos horarios de matrícula.
- Lugar: Centro Nacional Especializado Granja Modelo, plataforma virtual.
- Inscripción: www.inainscripcioncursos.ac.cr, del 8 al 10 de octubre de 2025 desde las 3:00 p. m.
- Contacto: Viviana Soto Alfaro, correo: VSotoAlfaro@ina.ac.cr
- Fechas de inicio y final del curso: la primera es del 3 de noviembre al 27 de este año. La segunda del 4 de noviembre al 28.
2. Fabricación de productos plásticos
Para personas mayores de 17 años con título de sexto grado. Clases presenciales de lunes a viernes de 7 a. m. a 3 p. m., desde el 20 de octubre de 2025 hasta el 8 de marzo de 2027.
- Lugar: Centro Nacional Especializado en Industria Gráfica y Plástico, La Uruca.
- Inscripción: En línea el 16, 17 y 18 de setiembre desde las 9 a. m.
- Contacto: Desireé Zeledón Céspedes, dzeledoncespedes@ina.ac.cr
3. Cyber Threat Management
Disponible en dos ediciones, ambas en modalidad virtual (autoaprendizaje):
- Edición 1: del 15 al 30 de octubre de 2025
- Edición 2: del 3 al 17 de noviembre de 2025
- Lugar: Plataforma Cisco, Unidad Regional de Heredia (Cenate)
- Contacto: Marlene Callejas Escobar, mcallejasescobar@ina.ac.cr
- Inscripción: Por correo del 9 al 30 de setiembre desde las 8 a. m. a 3:30 p.m.
4. Excel avanzado
Curso presencial en Desamparados del 19 de setiembre al 6 de octubre de 2025. Se imparte lunes, miércoles y viernes de 8 a. m. a 2 p. m.
- Lugar: Centro de Formación de Desamparados
- Requisitos: Mayor de 16 años, conocimientos básicos de Excel.
- Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr
5. Buenas prácticas en la agricultura
Curso presencial del 3 al 14 de noviembre de 2025. Se imparte de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:30 p. m.
- Lugar: Granja Modelo-Uruca
- Requisitos: Mayor de 18 años, con conocimientos en producción agrícola.
- Contacto: Viviana Soto Alfaro, VSotoAlfaro@ina.ac.cr
- Inscripción: En línea del 8 al 10 de setiembre desde las 3 p. m.
6. Programa de gestión ambiental
Curso virtual del 2 de octubre al 12 de noviembre de 2025, sin horario establecido.
- Lugar: Centro de Formación de Desamparados
- Requisitos: Mayor de 18 años, título de noveno año.
- Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr
- Inscripción: En línea el 10 de setiembre desde las 7 a. m.
7. Saneamiento de aguas residuales ordinarias
Curso virtual sin horario definido, del 2 de octubre al 12 de noviembre de 2025.
- Requisitos: Mayor de 15 años, sexto grado, conocimientos básicos de informática.
- Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr
- Inscripción: En línea el 10 de setiembre desde las 7 a. m.
8. Operaciones de asistencia en la cocina
Del 24 de marzo al 2 de octubre de 2026. Clases presenciales de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 2 p. m.
- Lugar: 400 metros este de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados, avenida 10, San José.
- Requisitos: Mayor de 18 años, certificado de sexto grado y carné de manipulación de alimentos.
- Contacto: Lorena Revilla García, lrevillagarcia@ina.ac.cr
- Inscripción: Presencial del 9 al 12 de setiembre desde las 8 a. m. hasta las 12 p.m.
9. Producción de hortalizas orgánicas
Curso presencial del 30 de setiembre al 21 de octubre de 2025. Lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m.
- Lugar: Parque La Libertad, CEGEA
- Requisitos: Mayor de 15 años, saber leer y escribir.
- Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr
- Inscripción: Presencial 26 de setiembre desde las 8 a. m.
10. Inspector de calidad
Curso presencial del 6 de octubre de 2025 al 27 de enero de 2026. Clases los lunes, martes y miércoles de 8 a. m. a 2 p. m.
- Lugar: Centro de Formación de Desamparados
- Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr
- Inscripción: Presencial el 23 de setiembre desde las 8 a. m.
11. Instalación de cableado estructurado
Curso presencial del 14 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Lunes a viernes de 7:30 a. m. a 3 p. m.
- Lugar: Alajuela, barrio Plywood, 100 metros norte del Complejo Deportivo Wilmer el Pato López
- Contacto: Jendry Alfaro Herrera, jalfaroherrera@ina.ac.cr
- Inscripción: Sesión vocacional el 24 y el 25 de setiembre desde las 9 a. m.
12. Guiado de turismo general
Curso presencial del 26 de enero de 2026 al 10 de febrero de 2027. Lunes a viernes de 7:30 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: 400 metros este de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados, San José
- Contacto: Lizeth Vega López, lvegalopez@ina.ac.cr
- Inscripción: Presencial el 9 al 12 de setiembre desde las 8 a. m. hasta las 12 p.m.
13. Gestión de residuos sólidos en salud y afines
Curso presencial del 14 al 24 de noviembre de 2025. Lunes a viernes de 8 a. m. a 2 p. m.
- Lugar: Centro de Formación de Desamparados
- Requisitos: Mayor de 18 años, sexto grado.
- Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr
- Inscripción: Presencial el 14 de setiembre desde las 7 a. m.
