CCSS dio a conocer lista de afiliados fallecidos con saldo:así pueden los familiares reclamar el ROP o FCL

La Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS) informó sobre la actualización del listado de afiliados fallecidos que, al 31 de agosto de 2025, mantenían fondos disponibles en sus cuentas.

Esta información se encuentra disponible para que los beneficiarios y herederos puedan gestionar el retiro correspondiente, conforme lo establece la Ley de Protección al Trabajador N.°7983.

¿Qué tipo de fondo tenía el afiliado?

Los fondos disponibles pueden corresponder a dos tipos:

FCL (Fondo de Capitalización Laboral)

(Fondo de Capitalización Laboral) ROPC (Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias)

¿Cómo reclamar el FCL?

Cuando el fallecido tenía FCL administrado por la OPC-CCSS, los beneficiarios o herederos deben presentar la solicitud en el juzgado de trabajo más cercano a la localidad donde residía la persona fallecida.

Este trámite se realiza mediante un proceso de consignación de prestaciones. El dinero se deposita en la cuenta judicial del expediente y un juez determina quiénes recibirán los recursos, según lo dispuesto en el artículo 85 del Código de Trabajo.

Para localizar el juzgado correspondiente, puede visitar el sitio: https://pjenlineacr.poder-judicial.go.cr/GIO/

¿Cómo reclamar el ROPC?

Si el fallecido contaba con ROPC, el procedimiento inicia con una solicitud directamente a la OPC-CCSS. Debe enviarse un correo a: fallecidos@opcccss.fi.cr.

La institución indicará los pasos a seguir, los cuales dependen del siguiente orden de prelación:

Se reconoce a los mismos beneficiarios del régimen básico de pensión (como IVM, JUPEMA, Poder Judicial, entre otros). Si no existen beneficiarios del régimen básico, se consideran los beneficiarios designados directamente en la Operadora de Pensiones. Si no se designaron beneficiarios, se debe acudir al juzgado de trabajo siguiendo el mismo procedimiento que para el FCL.

¿Dónde consultar el listado?

La OPC-CCSS publicó el listado completo de personas fallecidas con saldo disponible. En este aparecen los nombres completos y el tipo de fondo (FCL o ROPC) de cada persona.

Este listado permite a los familiares identificar si existe algún fondo pendiente de retiro.

Puede observar la lista en este link.

