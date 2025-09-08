El País

CCSS dio a conocer lista de afiliados fallecidos con saldo:así pueden los familiares reclamar el ROP o FCL

La OPC-CCSS publicó el nuevo listado de personas fallecidas con fondos pendientes de retiro. Así pueden reclamar el dinero

Por Silvia Ureña Corrales
La OPC-CCSS actualizó el listado de afiliados fallecidos con fondos pendientes. Los herederos pueden reclamar por vía judicial o ante la operadora.Fotos Melissa Fernández Silva







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

