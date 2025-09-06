Popular Pensiones publicó la lista de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el ROP o FCL

Popular Pensiones compartió la lista oficial de afiliados fallecidos con fondos en alguno de sus regímenes: Fondo de Capitalización Laboral (FCL), Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) o Régimen Voluntario de Pensiones.

La información está actualizada con datos hasta agosto de 2025. Los familiares deben verificar si su ser querido aparece en el listado, ya que podrían tener derecho al retiro de los recursos acumulados.

LEA MÁS: Empresa privada busca personal de seguridad para trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría: así puede aplicar

¿Cómo acceder a los fondos?

Para los casos donde el fallecido no designó beneficiarios en su contrato de afiliación, los interesados deben realizar el trámite en el Juzgado de Trabajo.

Allí se debe presentar una solicitud de consignación de prestaciones derivadas del ROP, conforme a los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento de Beneficios de Capitalización Individual.

El juez asignará a los beneficiarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Código de Trabajo, y emitirá una orden para que la operadora de pensiones realice el depósito de los fondos en la cuenta judicial indicada.

Documentación obligatoria

Para gestionar el retiro, los beneficiarios deben presentar:

Documento de identidad vigente y en buen estado. En caso de ser extranjeros, se requiere DIMEX y número de asegurado social.

y número de asegurado social. Certificación de nacimiento (si el beneficiario es menor de edad), con fecha de emisión no mayor a tres meses.

Certificado de defunción debidamente apostillado , si el fallecimiento ocurrió en el extranjero.

, si el fallecimiento ocurrió en el extranjero. Número de cuenta IBAN en colones y activa, a nombre del beneficiario.

En caso de que el afiliado haya estado recibiendo pensión en el Régimen Básico o sustituto, es necesario que ya haya recibido el primer pago de pensión y no exista ningún proceso pendiente de asignación de beneficiarios.

La certificación que acredita esta condición la gestiona directamente la operadora de pensiones.

¿Y si hay un fondo voluntario?

Si el afiliado tenía recursos en el régimen voluntario, los beneficiarios establecidos en el contrato pueden gestionar el retiro directamente en el sitio web: www.popularpensiones.fi.cr.

De no existir beneficiarios designados en este régimen, el proceso también se debe tramitar por medio del Juzgado de Trabajo.

Pasos para realizar el trámite

Verificar en la lista oficial si el familiar fallecido figura con fondos en Popular Pensiones. Identificar el tipo de fondo: ROP, FCL o voluntario. Reunir la documentación requerida según el caso. Presentar la solicitud de retiro ante Popular Pensiones o, si corresponde, en el Juzgado de Trabajo. Una vez validada la documentación, la operadora o el juzgado ordenan la liquidación y traslado de los recursos.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico popularpensiones@bp.fi.cr o a la línea gratuita 800-247-0111.

El documento completo con la lista de los afiliados fallecidos puede consultarse en el sitio oficial de la operadora o directamente aquí.

LEA MÁS: ¿Cómo asegurar a un familiar en la CCSS? Conozca los requisitos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.