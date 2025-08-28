El País

Popular Pensiones publica lista de fallecidos: ¿Cómo reclamar el ROP y FCL de un ser querido?

Si su familiar aparece en la lista de Popular Pensiones, este es el procedimiento para retirar el dinero acumulado en sus fondos

Por Damián Arroyo C.
Lista de afiliados fallecidos publicada por Popular Pensiones con información sobre cómo los beneficiarios pueden reclamar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y Régimen Voluntario de Pensiones.
Popular Pensiones divulgó la lista de afiliados fallecidos y explicó cómo los beneficiarios pueden reclamar el dinero de sus fondos. (José Cordero/José Cordero / Canva)







