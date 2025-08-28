Popular Pensiones publica lista de fallecidos: ¿Cómo reclamar el ROP y FCL de un ser querido?

Popular Pensiones divulgó la lista de afiliados fallecidos y explicó cómo los beneficiarios pueden reclamar el dinero de sus fondos.

Popular Pensiones publicó la lista de personas afiliadas fallecidas con recursos en los fondos de pensiones.

Si su familiar aparece en este registro, los beneficiarios pueden solicitar el retiro del dinero siguiendo un procedimiento específico.

¿Quiénes pueden reclamar?

El retiro de los recursos depende del tipo de fondo. En el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) los beneficiarios son los establecidos en el Régimen Básico o Sustituto. Si no existían designaciones, se consideran los beneficiarios inscritos en el contrato de afiliación. Cuando no hay ninguno de los dos, el trámite corresponde al Juzgado de Trabajo.

En el caso del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), la designación de beneficiarios queda en manos del juez, según lo estipulado en el artículo 85 del Código de Trabajo.

En cuanto al Régimen Voluntario de Pensiones, los beneficiarios son los que el afiliado indicó en el contrato de los fondos voluntarios. Si no hubo designaciones, el proceso también se realiza en el Juzgado de Trabajo.

Documentos requeridos

Para realizar el retiro se necesita presentar el documento de identidad vigente y en buen estado. En el caso de extranjeros se exige el DIMEX vigente y el número de asegurado social.

Además, se debe aportar el certificado de defunción, el cual requiere legalización mediante apostilla si la muerte ocurrió en el extranjero.

El beneficiario debe contar con un número de cuenta IBAN en colones o en la misma moneda del fondo, activa y a su nombre.

Cuando los beneficiarios son menores de edad, se debe presentar una certificación de nacimiento emitida por el Registro Civil con una fecha no mayor a 3 meses.

Pasos para realizar el trámite

Verificar en la lista oficial si el familiar fallecido figura con fondos en Popular Pensiones. Identificar el tipo de fondo: ROP, FCL o voluntario. Reunir la documentación requerida según el caso. Presentar la solicitud de retiro ante Popular Pensiones o, si corresponde, en el Juzgado de Trabajo. Una vez validada la documentación, la operadora o el juzgado ordenan la liquidación y traslado de los recursos.

Canales de consulta

Los beneficiarios pueden acceder a la lista completa en www.popularpensiones.fi.cr, enviar consultas al correo popularpensiones@bp.fi.cr o llamar a la línea gratuita 800-247-0111.

📋 Para ver la lista completa puede ingresar a este enlace.

