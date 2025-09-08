Estas son las fechas de pagos de subsidios del IMAS que faltan en este 2025

Quedan pendientes los pagos de subsidios del IMAS para los meses de agosto a diciembre de 2025. Foto: Jonathan Jiménez Flores

Si usted recibe subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), todavía quedan varias fechas pendientes para que se realicen los depósitos de este año.

La institución programó la acreditación de la ayuda económica en los últimos días de cada mes.

Pagos que faltan en 2025

Setiembre: del 24 al 29

del 24 al 29 Octubre: del 27 al 30

del 27 al 30 Noviembre: del 24 al 28

del 24 al 28 Diciembre: del 15 al 18

Condiciones para recibir el subsidio

El beneficio está dirigido a hogares en condición de pobreza extrema o pobreza, según el Sinirube, y depende de criterios de priorización institucionales.

Con el modelo IMAS Impulsa, la mayoría de las familias deben cumplir compromisos como estudiar, trabajar o emprender para mantener el subsidio. Solo una parte pequeña de la población, como las personas en condición de dependencia, recibe la ayuda sin condicionalidades.

Acompañamiento con el plan de ascenso

El IMAS recordó que cada hogar construye junto con la institución un plan de ascenso, que busca fortalecer la educación, el empleo o la generación de ingresos mientras se recibe el apoyo económico.

