¿Cómo obtener la nueva cédula digital a partir de este martes? Esto debe saber antes de hacer el trámite

Desde el 9 de setiembre se podrá solicitar la cédula digital. Sepa cuáles son los requisitos y qué personas estarán exentas del pago

Por Silvia Ureña Corrales
La nueva cédula de identidad se podrá solicitar desde setiembre y no todas las personas deberán pagar por el trámite.
La nueva cédula de identidad se podrá solicitar desde este martes y no todas las personas deberán pagar por el trámite. (Archivo/TSE /Archivo/TSE)







Silvia Ureña Corrales

