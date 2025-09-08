¿Cómo obtener la nueva cédula digital a partir de este martes? Esto debe saber antes de hacer el trámite

La nueva cédula de identidad se podrá solicitar desde este martes y no todas las personas deberán pagar por el trámite.

A partir del martes 9 de setiembre, los costarricenses podrán solicitar un nuevo formato de cédula de identidad, que moderniza el sistema de identificación personal en el país.

Se trata de un documento con validez legal, útil para la mayoría de trámites, y con una vigencia de cuatro años.

El trámite será completamente en línea, disponible desde cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para gestionarlo correctamente, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una cédula de identidad vigente

Contar con un dispositivo móvil compatible

No tener documentos de identidad pendientes de retiro

Ese mismo 9 de setiembre se habilitará en el sitio web www.tse.go.cr una sección especial para realizar la solicitud. Una vez en la plataforma, los usuarios deberán ingresar su número de cédula y completar un paso de verificación biométrica, que permitirá confirmar su identidad.

Posteriormente, se solicitará ingresar un correo electrónico válido y realizar el pago correspondiente mediante tarjeta Visa o Mastercard. Las personas adultas mayores estarán exentas de este pago, según confirmaron las autoridades.

Luego del pago, el siguiente paso es descargar la aplicación oficial IDC-Ciudadano desde Play Store o App Store, donde se activará el documento mediante un PIN de seguridad y reconocimiento facial o huella dactilar.

Este nuevo documento podrá usarse para trámites públicos y privados, tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, no será válido como identificación para votar en las elecciones nacionales del 1.º de febrero del 2026, donde únicamente se aceptará el formato físico.

Además, continuará la entrega de cédulas físicas sin costo adicional, salvo cuando se exceda el límite permitido de duplicados en un mismo año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.