Feriado del 15 de setiembre: ¿se traslada, se paga doble, puede negarse a trabajar?

El Día de la Independencia se celebra el lunes 15 de setiembre y mantiene su fecha original. Conozca qué dice la ley sobre el pago y la obligación de trabajar

Por Silvia Ureña Corrales
El feriado del 15 de setiembre se mantiene el lunes. El pago y la obligación de laborar varían según el sector y el tipo de contrato.
