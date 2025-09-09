Economía

INEC lanza plazas con salario de más de ¢1,5 millones: conozca los requisitos y cómo aplicar

Nuevas vacantes en el INEC podrían ser su próxima oportunidad profesional. Revise si cumple los requisitos

Por Silvia Ureña Corrales
INEC ofrece plazas en economía, estadística y recursos humanos. Salarios van de ¢484.102 a ¢1.872.470.
INEC abrió concursos para contratar personal en Economía y Asistencia Administrativa. La inscripción estará disponible del 5 al 11 de setiembre. (INEC /Cortesía INEC)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

