INEC lanza plazas con salario de más de ¢1,5 millones: conozca los requisitos y cómo aplicar

INEC abrió concursos para contratar personal en Economía y Asistencia Administrativa. La inscripción estará disponible del 5 al 11 de setiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió dos concursos para contratar personal bajo la modalidad de servicios especiales, con plazas de tiempo determinado.

En el primero de los concursos, la Unidad de Recursos Humanos del INEC busca un profesional en Economía con licenciatura en esa área o ramas afines.

Se requiere manejo de paquetes de computación como Word, Excel y PowerPoint, así como formación en actualización técnica. También es obligatoria la incorporación al colegio profesional respectivo y una experiencia mínima de 18 meses en procesos de investigación o relacionados con encuestas de hogares.

Esta plaza se ubica en la unidad de diseño, análisis y operaciones. El salario global es de ¢1.598.450. Para personas con continuidad laboral en el sector público, se ofrece un salario compuesto de ¢767.450 más pluses, conforme lo establece el régimen.

La segunda convocatoria es para el puesto de Asistente Administrativo, también en la unidad de diseño, análisis y operaciones del INEC. En este caso, se solicita contar con bachillerato en Educación Media, cursos básicos de computación y al menos seis meses de experiencia en funciones de oficina o servicio al cliente.

La clase del puesto es Asistente Administrativo y el salario global es de ¢484.102. Para quienes tienen continuidad en el sector público, se ofrece un salario compuesto de ¢338.500 más pluses, según corresponda.

Ambas plazas exigen disponibilidad para trabajo presencial, aunque existe la posibilidad de modalidad híbrida de acuerdo con el perfil del puesto, las condiciones institucionales y las funciones asignadas.

La inscripción para participar en cualquiera de los concursos estará habilitada entre el 5 y el 11 de setiembre del 2025. Las personas interesadas deben completar el formulario en línea disponible en la dirección: https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos.

Para más información sobre el concurso de profesional de Economía, puede llamar al 2527-1000, y para el de asistente administrativo, está disponible el número 2527-1043.

