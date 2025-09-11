Zona Franca La Lima sumará más de 200 nuevos empleos con llegada de multinacional estadounidense

Multinacional creará más de 200 empleos desde Zona Franca La Lima a partir del año 2027.

La empresa Penumbra, Inc., especializada en la manufactura de dispositivos médicos vasculares, eligió a Zona Franca La Lima (ZFLL), en Cartago, para construir su nueva planta.

El inicio de operaciones está previsto para el año 2027 y la compañía proyecta crear más de 200 nuevos empleos en puestos de liderazgo, manufactura, ingeniería y operaciones.

La firma estadounidense, con sede en California, desarrolla tecnologías para tratar condiciones vasculares complejas como el accidente cerebrovascular isquémico, el tromboembolismo venoso y la isquemia aguda de las extremidades.

Su portafolio incluye la trombectomía por vacío asistida por computadora (CAVT, por sus siglas en inglés).

Penumbra explicó que la decisión de establecer operaciones en Costa Rica responde a la alta calificación del talento humano y a la infraestructura de manufactura avanzada disponible en el país. La instalación de esta planta forma parte de la estrategia de expansión global de la compañía.

El proceso de contratación será escalonado y por fases. La primera etapa, activa desde setiembre de 2025, consiste en recibir currículos para puestos de liderazgo. Conforme avance la construcción, se abrirán vacantes para técnicos, operarios e ingenieros.

Las personas interesadas pueden enviar su información al correo CartagoJobs@Penumbrainc.com

