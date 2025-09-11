TSE abre tres plazas con salario de hasta de más de ¢1,2 millones: vea requisitos y cómo aplicar

TSE busca personal temporal para el 2025; hay tres vacantes en comunicación y administración con inscripción limitada a citas en línea.Foto: Rafael Pacheco Granados

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció la apertura de tres concursos externos para contratar personal bajo el régimen de servicios especiales, de cara al proceso electoral de 2026.

Las inscripciones se habilitarán el 19 de setiembre de 2025 mediante citas electrónicas en el sitio oficial del TSE.

LEA MÁS: TEC abre plazas en varias áreas: revise los perfiles requeridos y cómo aplicar

Los puestos disponibles son:

Profesional en administración de la página web Clase: profesional ejecutor 3 Ubicación: oficinas centrales Salario mensual: ¢1.288.300 Duración: 3 meses durante 2025 Profesional asistente en comunicación de procesos electorales 1 Clase: profesional asistente 1 Ubicación: oficinas centrales Salario mensual: ¢782.500 Duración: 3 meses durante 2025 Profesional asistente en comunicación de procesos electorales 2 Clase: profesional asistente 2 Ubicación: Oficinas Centrales Salario mensual: ¢782.500 Duración: 3 meses durante 2025

El proceso de inscripción se habilitará desde las 7 a. m. hasta las 3 p. m. del 19 de setiembre, o hasta agotar el límite de tres citas disponibles por puesto. Las personas interesadas deben ingresar al sitio www.consulta.tse.go.cr/reclutamientoTSEcitas.

Requisitos y etapas

Quienes deseen postularse deben cumplir con los requisitos establecidos en el manual descriptivo de clases de procesos electorales, servicios especiales, salario único. Además, deben consultar y descargar los formularios obligatorios desde el sitio web del TSE.

LEA MÁS: Municipalidad de San José lanza plaza con salario de ¢1,3 millones: conozca los requisitos y cómo aplicar

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.