¿Necesita tramitar cédula o cambiar de domicilio electoral? TSE ampliará horario

El Tribunal Supremo de Elecciones amplió el horario para tramitar cédulas y cambiar de domicilio electoral.

Si necesita tramitar su cédula por primera vez, renovarla o cambiar de domicilio electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ampliará su horario de atención entre el 16 y el 30 de setiembre. La medida busca facilitar los trámites de cara al cierre del padrón electoral para las elecciones de febrero de 2026.

Estos serán los horarios:

Sede central

Lunes a viernes: de 7 a. m. a 5 p. m. , en jornada continua

de , en jornada continua Fines de semana: de 8 a. m. a 4 p. m., en jornada continua

32 oficinas regionales

Lunes a viernes: de 7 a. m. a 5 p. m. , en jornada continua

de , en jornada continua Sábados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en jornada continua

El TSE aclaró que los demás servicios de la institución continuarán brindándose en su horario normal: de lunes a viernes, de 7 a. m. a 3 p. m.

Las personas que cumplen 18 años hasta el 2 de febrero de 2026, inclusive, pueden solicitar su documento de identidad antes del 30 de setiembre si quieren ser incluidas en el padrón electoral y votar para presidente y diputados.

Si usted quiere hacer un cambio de domicilio electoral, también tiene hasta esta fecha. Posterior al 30 de setiembre, el TSE tomará como válido el último domicilio electoral que figura en el expediente de cada votante.

Quienes viven fuera del país también pueden efectuar su cambio de domicilio electoral mediante el formulario digital disponible en el sitio web del TSE.