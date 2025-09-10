TEC abre plazas en varias áreas: revise los perfiles requeridos y cómo aplicar

Las postulaciones se realizan en línea del 8 al 16 de setiembre en el sitio oficial del Tecnológico de Costa Rica.Foto: Rafael Pacheco Granados

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) habilitó varios concursos para ocupar plazas profesionales, técnicas y asistenciales en sus campus de Cartago y San Carlos.

Las personas interesadas podrán postularse en línea entre el 8 y el 16 de setiembre de 2025.

Auditor(a) para Auditoría Interna en Cartago

El concurso externo busca contratar una persona profesional en auditoría con un nombramiento definido del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

Se requiere licenciatura en Tecnologías de Información o afines, dos años de experiencia certificada y estar incorporado a su colegio profesional. Se valorará formación adicional en ciberseguridad, analítica de datos e inteligencia artificial.

Médico(a) para Campus San Carlos

El registro de elegibles corresponde a un puesto de médico general en el campus de San Carlos. Es necesario contar con licenciatura en Medicina y Cirugía, experiencia mínima de dos años, y pertenecer al Colegio de Médicos y Cirujanos. Se prefieren candidaturas con formación en medicina laboral o salud pública.

Profesional y personal técnico para Aprovisionamiento en Cartago

Las siguientes vacantes están disponibles en el Departamento de Aprovisionamiento del campus central:

Profesional en Proveeduría : Requiere bachillerato universitario o licenciatura en administración, contabilidad, derecho o ingeniería en construcción. Experiencia de al menos dos años en contratación pública . Concurso interno.

: Requiere en administración, contabilidad, derecho o ingeniería en construcción. Experiencia de al menos . Concurso interno. Técnico(a) en Aprovisionamiento : Debe tener diplomado o 60 créditos universitarios en carreras de ciencias económicas, experiencia de 12 meses en adquisición y manejo de inventarios y licencia B1 vigente . Concurso interno.

: Debe tener en carreras de ciencias económicas, y . Concurso interno. Asistente en Aprovisionamiento 2 : Se solicita técnico 4 o 40 créditos universitarios en administración y seis meses de experiencia en registro y control documental.

: Se solicita en administración y en registro y control documental. Asistente en Aprovisionamiento 1: Exige formación similar a la anterior, experiencia en plaqueo de bienes y licencia D3 vigente.

Plazas docentes en Escuela de Matemática

El TEC abrió varios concursos para contratar profesores en distintas áreas de matemática, con nombramiento y jornada según necesidades institucionales:

Integración de tecnología en la enseñanza : Maestría en tecnología educativa o afín y al menos dos años de experiencia docente o profesional .

: Maestría en tecnología educativa o afín y . Matemática educativa : Maestría en enseñanza de la matemática y experiencia en educación secundaria y superior .

: Maestría en enseñanza de la matemática y . Matemática aplicada : Requiere maestría en el área y experiencia en proyectos interdisciplinarios .

: Requiere maestría en el área y experiencia en . Profesor(a) en matemática: Maestría en matemática y experiencia certificada de dos años en docencia.

Cómo aplicar

Las personas interesadas deben ingresar al sitio www.tec.ac.cr/empleo y completar el formulario correspondiente entre el 8 y el 16 de setiembre.

Toda la documentación requerida debe adjuntarse escaneada. Quienes ya laboren para el TEC deben actualizar su expediente enviando la información nueva al correo expdigital@itcr.ac.cr.

