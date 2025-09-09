Cierre total en Circunvalación entre Hatillos 7 y 8 este fin de semana: vea los horarios y rutas afectadas

El montaje de los módulos 2 y 3 del paso elevado entre Hatillos 7 y 8 generará afectaciones en la Ruta 39 (Circunvalación) durante el próximo fin de semana, según informó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El viernes 12 de setiembre, desde las 9 p.m. se iniciará el traslado de piezas estructurales desde Alajuela hacia el sitio de obra.
Las estructuras miden 6,8 metros de ancho, 25 metros de longitud y pesan 52 toneladas, por lo que su movilización será escoltada por oficiales de la Policía de Tránsito.
Desde las 9 p. m. del viernes 12 hasta el mediodía del domingo 14, se habilitará únicamente un carril por sentido en la zona de trabajo.
Además, el sábado 13 de setiembre, entre las 5 a. m. y las 8 a. m., la ruta 39 permanecerá cerrada por completo, lo que implicará el cierre de cinco intersecciones de acceso.
Intersecciones afectadas
Los cierres completos de acceso se darán en los siguientes puntos:
- Cruce de la ruta 39 con la ruta 27, cerca de Ucimed, sentido Pavas–Hatillos
- Acceso desde ruta 27 hacia Sabana
- Cruce de la Circunvalación con la ruta 177
- Cruce con la ruta 104, frente a Acueductos y Alcantarillados, en Pavas
- Convergencia de la ruta 39 con la ruta 167, en Los Anonos
Características del paso elevado
Este nuevo puente superior de 385 metros de longitud se construye de manera transversal a la ruta 39, lo que permitirá que el tránsito principal no se vea afectado por semáforos, como sucede actualmente. Contará con dos carriles, uno por sentido, y aceras para peatones.
También se contempla la demolición del actual puente peatonal y la construcción de uno nuevo frente a la plaza de deportes de Hatillo 8.
La inversión total asciende a ¢5.189 millones, financiada por el Conavi.
