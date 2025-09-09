El País

Cierre total en Circunvalación entre Hatillos 7 y 8 este fin de semana: vea los horarios y rutas afectadas

Paso elevado entre Hatillos 7 y 8 generará cierres este fin de semana. Conozca horarios, desvíos y características del proyecto

Por Silvia Ureña Corrales
El montaje del paso entre Hatillos 7 y 8 afectará la Circunvalación por 39 horas. La Ruta 39 cerrará totalmente el sábado entre 5 a. m. y 8 a. m.
El montaje del paso entre Hatillos 7 y 8 afectará la Circunvalación por 39 horas. La Ruta 39 cerrará totalmente el sábado entre 5 a. m. y 8 a. m. (MOPT /MOPT)







