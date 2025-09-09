Cierre total en Circunvalación entre Hatillos 7 y 8 este fin de semana: vea los horarios y rutas afectadas

El montaje del paso entre Hatillos 7 y 8 afectará la Circunvalación por 39 horas. La Ruta 39 cerrará totalmente el sábado entre 5 a. m. y 8 a. m.

El montaje de los módulos 2 y 3 del paso elevado entre Hatillos 7 y 8 generará afectaciones en la Ruta 39 (Circunvalación) durante el próximo fin de semana, según informó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

El viernes 12 de setiembre, desde las 9 p.m. se iniciará el traslado de piezas estructurales desde Alajuela hacia el sitio de obra.

Las estructuras miden 6,8 metros de ancho, 25 metros de longitud y pesan 52 toneladas, por lo que su movilización será escoltada por oficiales de la Policía de Tránsito.

Desde las 9 p. m. del viernes 12 hasta el mediodía del domingo 14, se habilitará únicamente un carril por sentido en la zona de trabajo.

Además, el sábado 13 de setiembre, entre las 5 a. m. y las 8 a. m., la ruta 39 permanecerá cerrada por completo, lo que implicará el cierre de cinco intersecciones de acceso.

Intersecciones afectadas

Los cierres completos de acceso se darán en los siguientes puntos:

Cruce de la ruta 39 con la ruta 27, cerca de Ucimed , sentido Pavas–Hatillos

, sentido Pavas–Hatillos Acceso desde ruta 27 hacia Sabana

Cruce de la Circunvalación con la ruta 177

Cruce con la ruta 104, frente a Acueductos y Alcantarillados , en Pavas

, en Pavas Convergencia de la ruta 39 con la ruta 167, en Los Anonos

Características del paso elevado

Este nuevo puente superior de 385 metros de longitud se construye de manera transversal a la ruta 39, lo que permitirá que el tránsito principal no se vea afectado por semáforos, como sucede actualmente. Contará con dos carriles, uno por sentido, y aceras para peatones.

También se contempla la demolición del actual puente peatonal y la construcción de uno nuevo frente a la plaza de deportes de Hatillo 8.

La inversión total asciende a ¢5.189 millones, financiada por el Conavi.

