Nuevo puente sobre el río Corrogres en la radial de Lindora abrirá con cuatro carriles: ya tiene fecha de apertura

La ampliación del puente sobre el río Corrogres, en Pozos de Santa Ana, concluirá a finales de octubre, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, informó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

El paso vehicular, ubicado sobre la radial Lindora, pasará de dos a cuatro carriles, gracias a un acuerdo entre el Consorcio Beta-ADB y el Conavi.

La empresa financió el proyecto con una inversión de $779.000, cerca de ¢390 millones.

El Conavi está a cargo de la supervisión, coordinación y fiscalización de los trabajos, así como del cumplimiento de los diseños establecidos.

La estructura contará con espaldones de 0,85 metros a cada lado, una acera de 1,5 metros y una barrera de concreto que separará el tránsito peatonal del vehicular.

Según la Gerencia del Conavi, el proyecto registra un avance del 75%. Ya se colocaron los 13 arcos que darán soporte al puente y se finalizaron los muros de tierra armada tipo Keystone que sirven como contención.

Los equipos trabajan actualmente en la instalación del sistema de canalización pluvial, desde el puente hacia ambos lados de la carretera.

En los próximos días, se habilitarán dos carriles del nuevo puente, lo que permitirá demoler la estructura existente.

Una vez completada esta etapa, se dará paso a los cuatro carriles definitivos, con su respectiva demarcación en la estructura y en las vías de acceso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.