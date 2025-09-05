El País

Nuevo puente sobre el río Corrogres en la radial de Lindora abrirá con cuatro carriles: ya tiene fecha de apertura

Conavi estima que las obras concluirán en octubre y permitirá circulación por cuatro carriles, tras demolición del paso actual

Por Damián Arroyo C.
El nuevo puente sobre el río Corrogres alcanzó un 75 % de avance y será habilitado en octubre, según el Conavi.
El nuevo puente sobre el río Corrogres alcanzó un 75 % de avance y será habilitado en octubre, según el Conavi. (MOPT/MOPT)







