¿Sabía que el semáforo en rojo puede usarse como un Alto? Tránsito explica cuándo aplicarlo

Policía de Tránsito pide aplicar regla para evitar presas nocturnas y mejorar fluidez en eventos masivos

Por Damián Arroyo C.
La ley permite avanzar con semáforo rojo entre 10 p. m. y 5 a. m. si no hay riesgo ni señales restrictivas.
La ley permite avanzar con semáforo rojo entre 10 p. m. y 5 a. m. si no hay riesgo ni señales restrictivas. (La Nación/Archivo)







