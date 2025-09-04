¿La placa de su carro termina en 0? Esto anunció Dekra para setiembre

Dekra permite revisión vehicular en setiembre para placas finalizadas en 9 o 0, con 16 estaciones en todo el país.

Durante el mes de setiembre, los propietarios de vehículos cuyas placas finalizan en 9 o 0 tienen la posibilidad de realizar la inspección técnica vehicular, según el calendario oficial de Dekra.

Aunque setiembre corresponde oficialmente al dígito 9, la legislación permite adelantar un mes la inspección, lo cual habilita a los dueños de placas terminadas en 0 a hacer la revisión durante este mes.

La empresa DEKRA Costa Rica habilitó el sistema de citas para este periodo a través de su sitio web www.dekra.cr. El servicio se brinda únicamente con cita previa, por lo que se recomienda a los usuarios coordinar su visita con antelación.

Según indicó la empresa, las 13 estaciones fijas y 3 móviles están operando de forma regular en varias regiones del país. Las estaciones fijas se ubican en Alajuelita, Cartago, Alajuela, Heredia, Santo Domingo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Guápiles, San Carlos, Liberia, Nicoya, Limón y Cañas.

La mayoría de estas instalaciones abren de 6 a. m. a 9 p. m., con excepción de la sede en Cañas que opera de 7 a. m. a 7 p. m.

En cuanto a las estaciones móviles, estas se encuentran actualmente en las siguientes ubicaciones:

Móvil Norte : Grecia (de 8 a. m. a 5 p. m.)

: Grecia (de 8 a. m. a 5 p. m.) Móvil Central : Tarrazú (de 8 a. m. a 5 p. m.)

: Tarrazú (de 8 a. m. a 5 p. m.) Móvil Sur: Ciudad Neily (hasta el 10 de setiembre), luego se trasladará a Sabalito de Coto Brus a partir del día 16, en horario de 6 a. m. a 6 p. m.

Para más información sobre las estaciones, horarios y servicios que ofrece DEKRA en Costa Rica, los usuarios pueden ingresar a www.dekra.cr o al perfil oficial de la empresa en Facebook: Dekra Costa Rica.

