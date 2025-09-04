El País

¿La placa de su carro termina en 0? Esto anunció Dekra para setiembre

La revisión puede adelantarse para placas terminadas en 0. El trámite se realiza solo con cita previa en www.dekra.cr

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Dekra
Dekra permite revisión vehicular en setiembre para placas finalizadas en 9 o 0, con 16 estaciones en todo el país. (Cortesía Dekra/Dekra)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDekraRevisión vehícular
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.