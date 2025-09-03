El País

Alerta sanitaria: detectan enfermedad en caballos en Santa Ana, Alajuela y Guanacaste

La Tripanosomiasis equina se detectó en Santa Ana, Alajuela, Heredia y Guanacaste. Senasa pide no trasladar caballos enfermos

Por Damián Arroyo C.
La enfermedad afecta a caballos y se propaga por insectos. SENASA y la UNA trabajan en su control y piden vigilancia a propietarios.
