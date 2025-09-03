Alerta sanitaria: detectan enfermedad en caballos en Santa Ana, Alajuela y Guanacaste

La enfermedad afecta a caballos y se propaga por insectos. SENASA y la UNA trabajan en su control y piden vigilancia a propietarios.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), reportó la detección de varios casos de tripanosomiasis en caballos en distintas zonas del país.

La enfermedad se identificó en Santa Ana, Ciudad Colón, Barva, el centro de Heredia, Alajuela, La Guácima y Guanacaste, según pruebas realizadas por la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (UNA). Senasa recibió la notificación oficial el 26 de agosto.

La tripanosomiasis es causada por un parásito y tiene tratamiento, pero es esencial implementar medidas de prevención para evitar su propagación.

En este momento, los especialistas analizan las muestras para determinar con precisión la especie del parásito, lo que permitirá definir acciones específicas para el control de la enfermedad.

Senasa mantiene vigilancia activa y trabaja en conjunto con la UNA y veterinarios del sector ecuestre. También giró instrucciones a todas sus sedes para atender consultas relacionadas con esta situación sanitaria.

La entidad solicitó a los propietarios y cuidadores de caballos que vigilen el estado de salud de los animales y que, ante cualquier señal de enfermedad, se comuniquen de inmediato con un profesional veterinario.

Síntomas de alerta

Los caballos infectados pueden presentar:

Picos de fiebre

Pérdida de apetito

Inflamación abdominal y en extremidades

Decaimiento general

Anemia

Recomendaciones clave

Senasa brindó una lista de medidas para evitar la propagación de la Tripanosomiasis:

Llevar al veterinario cualquier caballo con síntomas . Se debe tomar una muestra de sangre con el protocolo indicado (tubos con EDTA y refrigeración). El dueño cubre el costo del análisis , el cual se realiza en la UNA.

. Se debe tomar una muestra de sangre con el protocolo indicado (tubos con EDTA y refrigeración). El , el cual se realiza en la UNA. Controlar insectos transmisores , como tábanos, moscas paleteras y murciélagos vampiros.

, como tábanos, moscas paleteras y murciélagos vampiros. Usar equipo veterinario limpio y exclusivo por animal , especialmente si existe riesgo de contagio por sangre.

, especialmente si existe riesgo de contagio por sangre. Revisar a diario el estado de los caballos para detectar signos de alerta de forma temprana.

para detectar signos de alerta de forma temprana. Evitar trasladar caballos enfermos, como medida voluntaria de prevención.

Canales de atención

Las personas con dudas pueden comunicarse con el Departamento de Epidemiología de Senasa al correo: epidemiologia@senasa.go.cr

También pueden acercarse a la oficina de Senasa más cercana. Ver ubicaciones en este enlace: rb.gy/6uxi9x

