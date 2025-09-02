El País

Colegio de Veterinarios cuestiona propuesta de clínicas estatales por considerarla inviable

Gremio advierte que el impuesto del 10% a productos para mascotas encarecería la atención preventiva y afectaría la salud animal

Por Jailine González Gómez
Veterinarios proponen clínicas piloto y subsidios focalizados ante plan que consideran inviable por su impacto económico y logístico
Veterinarios proponen clínicas piloto y subsidios focalizados ante plan que consideran inviable por su impacto económico y logístico (Canva/Canva)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

