Impuesto a productos para mascotas: así quieren financiar clínicas veterinarias estatales en Costa Rica

La diputada liberacionista Rosaura Méndez presentó la iniciativa que permitiría atender gatos, perros, entre otros animales, gratis o con subsidios

Por Fernanda Matarrita Chaves

La diputada liberacionista, Rosaura Méndez, presentó un proyecto de ley (expediente 25.141) que pretende que en Costa Rica se creen clínicas veterinarias estatales en las que se ofrecerían algunos servicios gratis, mientras que otros contarían con subsidios para atender a perros, gatos, conejos y otras mascotas pequeñas.








