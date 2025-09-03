Área de salud Zapote-Catedral refuerza su atención médica con nuevos servicios y más horario en clínica de mama

La CCSS amplió los servicios en Zapote-Catedral con nuevas especialidades y más tiempo en clínica de mama.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que el Área de Salud Zapote-Catedral amplió su cobertura de servicios al incorporar las especialidades de fisiatría y nutrición, y al extender el horario de la clínica de mama.

Estas acciones benefician a más de 160.000 personas, entre usuarios adscritos y pacientes referidos desde comunidades como San Sebastián, Paso Ancho y San Francisco de Dos Ríos.

Los nuevos servicios incluyen un profesional exclusivo por especialidad, lo que permite una atención más completa a condiciones frecuentes en población infantil y adulta.

Según la CCSS, el enfoque de fisiatría atiende problemas musculoesqueléticos, de neurodesarrollo, caídas, fracturas y secuelas de enfermedades cerebrovasculares, mientras que nutrición aborda trastornos alimentarios.

Además, la clínica de mama amplió su horario de atención médica con el fin de facilitar el acceso a valoraciones y fomentar la detección temprana del cáncer de mama:

Lunes a jueves: de 6 a. m. a 3 p. m.

de Viernes: de 6 a. m. a 2 p. m.

Este servicio se centra en mujeres con patologías mamarias sospechosas o benignas, quienes reciben exámenes físicos, pruebas complementarias y seguimiento clínico.

La sede principal del Área de Salud se ubica 650 metros al este del Banco Popular de Plaza Cleto González Víquez, en San José, y brinda atención primaria directa a más de 54.000 personas.

