Explosión en horno de gas LPG dejó un fallecido en San Rafael de Heredia

Deflagración de horno de GLP en San Rafael de Heredia provocó muerte de un hombre por impacto de una tapa. Foto Alonso Tenorio

Una explosión en un horno de gas licuado de petróleo (LPG) provocó la muerte de un hombre en San Rafael de Heredia, este miércoles 3 de setiembre.

El incidente ocurrió 8 kilómetros hacia el Monte de la Cruz, en una zona montañosa de la localidad, cuando se produjo una deflagración que causó el desprendimiento de una de las tapas del horno.

LEA MÁS: Alerta en el Liceo de Heredia por amenaza de tiroteo: lo que se sabe hasta ahora

La tapa salió proyectada con fuerza e impactó a un hombre de 43 años, quien falleció en el lugar.

La Estación de Bomberos de Heredia acudió a la escena para atender la emergencia. La causa de la deflagración no ha sido determinada hasta el momento.

LEA MÁS: Si en su casa se cocina con gas, tome nota: esto podría evitarle un accidente

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.