Sucesos

Explosión en horno de gas LPG dejó un fallecido en San Rafael de Heredia

Una tapa del horno salió proyectada y alcanzó a un hombre de 43 años, quien murió en el sitio, según confirmó el Cuerpo de Bomberos

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Deflagración de horno de GLP en San Rafael de Heredia provocó muerte de un hombre por impacto de una tapa. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCExplosión del hornoGas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.