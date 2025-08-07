Aplicación de examen de admisión del Tec se iniciará este 9 de agosto: esto es todo lo que tiene que saber

El examen de admisión para ingresar a estudiar, en el 2026, al Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) empezará a aplicarse a partir de este 9 de agosto.

Además, la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se realizará los días 23 y 30 de agosto, según la fecha asignada al aspirante. Asimismo, habrá una aplicación especial el 21 de setiembre: este día será la jornada para quienes requieren apoyos educativos y las personas que guardan el día sábado por motivos religiosos.

El 22 de julio se realizó una primera aplicación de la prueba a 15 estudiantes de territorio indígena de los liceos rurales de Alto Guaymí y El Progreso. Debido a lo remoto y la dificultad que conlleva el traslado, la prueba se adelantó, informó el Tec.

Este año, 20.154 personas se inscribieron para realizar la prueba con la que aspiran a obtener un cupo en el Tecnológico en el 2026. El examen se aplicará en 156 sedes de todo el país.

El 22 de julio, 15 estudiantes de territorio indígena realizaron el examen de admisión del Tec con el objetivo de obtener un cupo para ingresar a estudiar en esta universidad estatal en el 2026. (a Comité Examen de Admisión/Cortesía)

No se puede usar calculadora durante el examen

Evelyn Agüero Calvo, coordinadora del Comité Examen de Admisión (CEA), comentó que durante el examen no se permitirá el uso de ningún tipo de calculadora.

“Entre las recomendaciones importantes, está revisar su cita de examen, de manera que esté correctamente enterado de qué fecha le corresponde y en qué sede. También debe revisar su documento de identidad de manera que no esté vencido, que la foto esté bien y debe llevar sus propios instrumentos el día de la prueba, lápiz, borrador y tajador”, comentó Agüero.

Cada persona inscrita recibió un correo electrónico con la información de su cita. El día que le corresponde realizar el examen debe presentarse 20 minutos antes con el documento de identidad: no se permiten copias ni carnés de colegios.

Este año, cada aspirante puede seleccionar dos carreras, primera opción y segunda opción.

¿Cómo será la prueba?

La prueba que realizarán los estudiantes consiste en 70 ítems: 44 de matemática y 26 de verbal. Según el Tec, los estudiantes tienen un tiempo de tres horas para responder el examen, salvo los casos de adecuación.

Durante las tres horas, los aplicantes deben de llenar la hoja de respuestas: no se brindará tiempo adicional.