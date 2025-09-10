Municipalidad de San José lanza plaza con salario de ¢1,3 millones: conozca los requisitos y cómo aplicar

La Municipalidad de San José abrió un concurso externo para ocupar una plaza de profesional 1 en el Departamento de Servicios Ambientales, con un salario global de ¢1.354.263.

La convocatoria se realiza conforme al artículo 51 de la Convención Colectiva vigente y al artículo 11 del Reglamento de Carrera Administrativa Municipal. Pueden participar tanto personas funcionarias como externas.

Postulación y plazo

El periodo de recepción de ofertas es de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta (10 de setiembre). Las solicitudes deben enviarse al correo wdiaz@msj.go.cr, con los siguientes documentos adjuntos:

Título o certificación universitaria

Uno a tres años de experiencia en el desempeño de puestos o tareas similares.

La constancia debe indicar el nombre del puesto, las funciones desempeñadas y los periodos laborales relacionados con funciones similares a las del puesto convocado.

Requisitos para participar

El perfil requerido es de una persona con bachillerato universitario en una carrera atinente al puesto, específicamente en ingeniería industrial. Además, debe estar incorporada al colegio profesional respectivo y al día con el pago de sus cuotas.

También se solicita experiencia mínima de uno a tres años en funciones o puestos similares.

