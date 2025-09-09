Política

Renuncia de regidor a partido del alcalde de San José conllevó dos salidas más

Dimiten funcionarias del Concejo Municipal

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
04/02/2024, San José, Casa de campaña del partido Juntos, llegada del nuevo alcalde del cantón central de San José Diego Miranda.
Dos funcionarias municipales y un regidor renunciaron a la fracción del Partido Juntos San José. (Albert Marin)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego MirandaJuntos San JoséMunicipalidad de San JoséRafael González
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.