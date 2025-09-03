Regidor renuncia al partido del alcalde de San José, Diego Miranda

A la izquierda, el regidor Rafael González Ovares; a la derecha, el alcalde Diego Miranda.

El regidor capitalino Rafael González Ovares renunció este martes al partido del alcalde de San José, Diego Miranda, Juntos San José.

González, quien era el jefe de la fracción oficialista en el Concejo Municipal, se declaró independiente para continuar sus labores en el Concejo Municipal.

Dimitió junto al exmilitante Ricardo Villegas Acuña. En una carta conjunta, ambos argumentaron que, en el partido, se utiliza la discordia y el conflicto como modo de hacer política, además de que se imponen decisiones autoritarias.

Argumentaron que ellos habían conformado una empresa de comunicación política y fueron contactados por miembros de un partido político nacional, con la intención de que ofrecieran servicios para la campaña electoral del 2026, pero eso no fue bien visto en Juntos San José.

Según dijeron, les dieron argumentos como la pérdida de confianza, un posible conflicto de intereses y otros problemas de carácter político, los cuales ellos no comparten.