Política

Regidor renuncia al partido del alcalde de San José, Diego Miranda

Rafael González se declara independiente

Por Lucía Astorga y Esteban Oviedo
El regidor Rafael González renunció al partido del alcalde Diego Miranda, Juntos San José.
A la izquierda, el regidor Rafael González Ovares; a la derecha, el alcalde Diego Miranda. (Cortesía/Cortesía y La Nación)







