Empresa ofrece 100 empleos sin pedir experiencia, con transporte y alimentación en Alajuela

ManpowerGroup abrió 100 vacantes en El Coyol con contrato indefinido, transporte gratis y subsidio de alimentación.

La firma ManpowerGroup anunció la apertura de 100 plazas laborales para operarios de producción en modalidad presencial en la zona de El Coyol, Alajuela.

Las posiciones están abiertas para personas sin experiencia previa. Quienes resulten seleccionados deberán ejecutar procesos de manufactura.

La compañía ofrece variedad de jornadas laborales, tanto diurnas como nocturnas. También brindará transporte gratuito, un subsidio alimenticio de hasta un 70% y contrato por tiempo indefinido.

Los requisitos incluyen tener primaria completa y estar cursando estudios de secundaria.

Además, los candidatos deberán leer, entender y aplicar procedimientos de trabajo.

ManpowerGroup destacó que esta iniciativa representa una oportunidad inmediata de ingreso laboral en un entorno con opciones de desarrollo profesional.

Quienes deseen postularse pueden hacerlo en el siguiente sitio web: https://manpower-costa-rica.pandape.computrabajo.com/Detail?id=10472380

Sobre ManpowerGroup

ManpowerGroup es una empresa global especializada en soluciones de capital humano. Tiene operaciones en más de 75 países y se dedica a conectar talento con empleo sostenible.

En la región de México, Caribe y Centroamérica, donde la empresa opera desde hace 50 años, se contabilizan más de 250.000 empleados y 1 millón de candidatos registrados.

La compañía mantiene operaciones en cada estado y país de la región, incluyendo Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

Más información está disponible en su sitio regional: www.manpowergroup.com.mx

