Estos son los 4 mejores lugares para visitar en Latinoamérica en 2026, según National Geographic

Descubra qué lugares de América Latina fueron seleccionados por National Geographic como los mejores destinos para viajar en 2026

Por Silvia Ureña Corrales
National Geographic incluyó a Medellín, Oaxaca, Río, Dominica y más en su lista de destinos imperdibles de 2026.
National Geographic incluyó a Medellín, Oaxaca, Río, Dominica y más en su lista de destinos imperdibles de 2026. (Canva /Canva)







