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Valentina Maurel denuncia trabas en Costa Rica a su película ganadora de premio histórico en Cannes

La cineasta costarricense conversó en exclusiva con ‘La Nación’ tras su paso por el prestigioso festival fílmico

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Por Juan Pablo Sanabria
La directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel posa durante una sesión fotográfica de la película 'Siempre Soy Tu Animal Materno' en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes.
La directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel posa en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes, donde su película 'Siempre soy tu animal materno' fue premiada. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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