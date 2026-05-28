Valentina Maurel denuncia trabas en Costa Rica a su película ganadora de premio histórico en Cannes

La directora y guionista franco-costarricense Valentina Maurel posa en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes, donde su película 'Siempre soy tu animal materno' fue premiada.

La cineasta costarricense Valentina Maurel llevó su película Siempre soy tu animal materno a Cannes, donde recibió una ovación y un histórico premio para las actrices del filme, galardonadas en la competencia Un certain regarde.

Sin embargo, el éxito sin precedentes que pone en alto el país se forjó en un camino que, de acuerdo con Maurel, estuvo marcado por injusticias en el acceso a la financiación en suelo tico.

La directora conversó en exclusiva con La Nación tras su paso por el prestigioso festival.

En primer lugar, reconoció la importancia del logro, como un hito para la representación nacional.

“Para existir como país, necesitamos ser representados. Necesitamos imágenes de quienes somos que vayan más allá del folleto turístico o del imaginario folclórico, y que también nos permitan salir de las representaciones impuestas por Hollywood. Ver en pantalla subjetividades ticas, múltiples y diversas, que dialoguen, se contradigan y se cuestionen entre sí, es una forma de contar quiénes somos en toda la complejidad de nuestra realidad”, comentó.

Además, contó que no se topó con demasiados obstáculos en la producción, pues con su anterior filme, Tengo sueños eléctricos, ya había despejado el camino para conseguir fondos en Bélgica. Sin embargo, denunció que las trabas se las pusieron en Costa Rica.

Valentina Maurel junto a las actrices premiadas en Cannes por sus actuaciones en 'Siempre soy tu animal materno': Daniela Marín, Marina de Tavira (mexicana) y Mariangel Villegas. (AFP)

Según afirmó, se le impidió postular la película al fondo nacional El Fauno, otorgado por el Centro de Cine (institución del Ministerio de Cultura), debido a lo que ella consideró una interpretación administrativa del reglamento.

“Aunque sigo intentando que esta película sea reconocida como costarricense, la falta de apoyo durante la etapa de financiación puso en riesgo la posibilidad de que la película represente al país en espacios como los Premios Goya o los Óscar”, denunció.

“Más allá de esa cuestión simbólica, la ausencia de financiamiento público costarricense tuvo consecuencias concretas durante la producción: me impidió establecer una relación más equitativa a nivel salarial entre los técnicos extranjeros y los técnicos costarricenses. Y eso no me parece justo”, detalló.

Valentina hizo hincapié en que Costa Rica merece una administración pública que sepa adaptarse de forma correcta a las necesidades y la realidad del cine costarricense.

“Una administración que acompañe los procesos de profesionalización del sector mediante apoyo, diálogo y visión de largo plazo. Consolidar una industria cinematográfica requiere un esfuerzo colectivo entre quienes crean las películas y quienes diseñan las políticas que las hacen posibles”, aseveró.

“Pero tengo la esperanza de que la nueva persona que integrará la dirección de esta institución mantenga un diálogo con el sector y podamos crear las condiciones para que el cine costarricense pueda desarrollarse y crecer. Y ojalá este reconocimiento ayude”, finalizó.

Maurel aseguró a este medio que su deseo es estrenar la película este año. No obstante, matizó que esto implica una inversión y logística muy compleja y que, idealmente, se necesita de un distribuidor fílmico, pero que en el país hay muy pocos.

Ante consulta de La Nación, María Fernanda Carvajal, funcionaria del Centro de Cine encargada del fondo El Fauno, aseguró que a Tres Tigres Films (persona jurídica utilizada por Maurel para concursar) se le descartó del concurso de este 2026 debido a que “aún contaba con un proyecto abierto titulado Quemada”, el cual fue beneficiado con el presupuesto del 2025.

“Se aplicó lo estipulado en el reglamento del fondo, decreto 44456-C artículo 9, Prohibiciones, que estipula en el punto f: 'Las personas jurídicas que, habiendo sido seleccionadas como beneficiarias en convocatorias anteriores no hayan concluido el proyecto o entregado el producto mediante el cual fueron beneficiadas’”, detalló.

“Es por lo expuesto anteriormente que la persona jurídica no puede participar en la convocatoria con el proyecto Siempre soy tu animal materno. Es importante señalar que esto no es una interpretación administrativa, sino una aplicación expresa del reglamento, que busca igualdad de condiciones para todas las personas participantes”, agregó.