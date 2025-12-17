Editorial

Editorial: Aspirar a una diputación en morosidad con la Caja... ¿es moral?

Los candidatos presidenciales deberían exigir, como una condición moral mínima, que todos los aspirantes a una curul estén al día con la seguridad social. El abogado José Miguel Villalobos incumple el deseable requisito de presentarse ante los electores con un expediente limpio, sin áreas grises

La Nación
Abogado José Miguel Villalobos y su morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
José Miguel Villalobos, candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela en la papeleta de Laura Fernández, adeuda más de ¢312 millones a la Caja, según confirmó la Auditoría Interna. Villalobos rechaza el cobro alegando supuestas irregularidades y afirmó públicamente que no pagará. (Archivo LN/Archivo LN)







